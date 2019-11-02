برشلونة يغض الطرف عن كيليان مبابي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تستبعد التعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ووفقًا لموقع ”Le10sport“، فإن إدارة برشلونة كانت مهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن القيمة المرتفعة المتوقعة للصفقة شكلت عائقًا أمام إدارة النادي الكتالوني.

وأشار الموقع إلى أنه من المؤكد أن تكون قيمة صفقة انتقال مبابي، أكثر بكثير مما تخطط له إدارة برشلونة، وبالتالي فإن الإدارة ستعمل على صفقة أقل تكلفة، مثل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يثير مبابي الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في ظل مستواه الاستثنائي مع الفريق الفرنسي ورغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة.

ويتردد أن ريال مدريد مصمم على الظفر بخدمات كيليان مبابي، الذي يكمل 21 عامًا في ديسمبر المقبل، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، ومن غير المتوقع أن تفرط إدارة النادي في اللاعب قبل نهاية عقده إلا بمبلغ فلكي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو، صيف العام 2017، مقابل 180 مليون يورو، وسجل مبابي 69 هدفًا، وصنع 36 في 97 مباراة مع باريس سان جيرمان.

وأثار اللاعب الشاب الجدل حول مستقبله عندما قال، الصيف الماضي، في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.