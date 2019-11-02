التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي (إنفوغرافيك)

يسعى نادي برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفًا على ليفانتي، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، في حين يملك ليفانتي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين حقق برشلونة 8 انتصارات، في حين فاز ليفانتي مرتين.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يلعب برشلونة الذي يدربه إرنيستو فالفيردي بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وكليمنت لينغليت، وجونيور فيربو.

الوسط: فرينكي دي يونغ، وآرثر، وسيرجيو روبيرتو.

الهجوم: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان.

في حين توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يعتمد فالفيردي على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجيو روبيرتو، وجيرارد بيكيه، وكليمنت لينغليت، وجوردي ألبا.

الوسط: فرينكي دي يونغ، وسيرجيو بوسكيتش، وآرثر.

الهجوم: ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان غريزمان.

ويخوض برشلونة 5 مباريات خلال شهر نوفمبر الجاري، بواقع 3 مباريات في الدوري الإسباني، بجانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي جدول مباريات برشلونة في شهر نوفمبر:

*يواجه برشلونة فريق ليفانتى، اليوم السبت، خارج أرضه في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

*يستضيف برشلونة سلافيا براغ التشيكى يوم 5 بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

*يلعب برشلونة أمام سيلتا فيغو يوم 9 نوفمبر.

*يخرج برشلونة لمواجهة فريق ليغانيس يوم 23 نوفمبر.

*يختتم برشلونة مباريات شهر نوفمبر، أمام بروسيا دورتموند الألماني، يوم 27 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

عزلة غريزمان

أشارت صحيفة ”أس“ الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أن أنطوان غريزمان لا تزال علاقاته مع زملائه في فريقه الجديد برشلونة محدودة وفضّل عليه ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق عثمان ديمبلي وأنسو وفاتي. وانضم غريزمان إلى حامل لقب الليغا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل 120 مليون يورو وإلى جواره الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، لكن المهاجم الفرنسي لا يزال غير مستقر في النادي الكتالوني.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على لاعبين مختلفين بدلًا من غريزمان مثل الفرنسي ديمبلي والشاب أنسو فاتي، ويبدو أن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق لم يملأ الفراغ الذي تركه نيمار في صفوف خط هجوم برشلونة إلى جوار النجمين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأضافت الصحفية ذاتها أن غريزمان ليس مخضرمًا لدرجة يمكن معها منح ميسي وسواريز بعض الراحة رغم وجوده في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية بعد عامين 2016 و2018.

وأسهم تألق ميسي أمام ريال بلد الوليد ومشاركة الشاب أنسو وفاتي الذي يحظى بمساندة الجماهير ووسائل الإعلام، أبقى الأمر كما هو لكن أزمة غريزمان لا تزال قائمة، فلا يجب للاعب مثله انضم لبرشلونة مقابل مبلغ ضخم أن يبتعد عن التشكيلة الأساسية في أكثر المباريات سهولة، رغم أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات له في كامب نو.

القرار

ويبدو أن الفيلم الوثائقي ”القرار“ الذي أطلقه غريزمان قبل كأس العالم 2018؛ لإعلان بقائه في أتلتيكو مدريد ورفض برشلونة لا يزال عالقًا في أذهان اللاعبين ويرون أن اللاعب رفض الانضمام له وذلك يشعر المهاجم الفرنسي أن أبواب النادي الكتالوني لم يتم فتحها على مصراعيها له بعد.

ويشعر غريزمان ببرودة الأجواء في غرفة خلع ملابس الفريق، رغم ما يبدو من أن علاقته مع ميسي جيدة وكذلك ديمبلي، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق عدة شهور للانسجام بين اللاعب وزملائه الجدد.