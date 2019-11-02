عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”صراع الصدارة“.. مشاكل غاريث بيل.. وحمّام بارد (صور)

شكّل صراع الصدارة في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد من خلال مباريات، اليوم السبت، وديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، ليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنهائي كأس العالم للرغبي، واهتمام برشلونة بلاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ومشاكل غاريث بيل في ريال مدريد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباريات، اليوم السبت، من الجولة الـ12 للدوري الإسباني، حيث يرحل برشلونة المتصدر لمواجهة ليفانتي، ويستضيف ريال مدريد، ثاني الترتيب، ريال بيتيس، ومباراة القمة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وكتبت:“البحث عن الصدارة“.

كما اهتمت بمباراة رابعة تجمع بين غرناطة وريال سوسيداد، وهما فريقان يقدمان مستوىً جيدًا في بداية الليغا.

والصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم للرغبي بين إنجلترا وجنوب أفريقيا، وتأهل رافائيل نادال إلى نهائي دورة باريس للتنس على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ليفانتي وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت:“خطوة نحو الصدارة مع أنسو فاتي ودون عثمان ديمبلي“.

كما اهتمت بمباراة ريال مدريد وريال بيتيس ومشاكل غاريث بيل، وكتبت:“مشاكل غاريث بيل مستمرة“.

كما اهتمت بانتخابات رئاسة برشلونة، وكتبت:“جوردي كاردونير لن يتقدم لانتخابات رئاسة برشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة ليفانتي وبرشلونة متصدر الدوري الإسباني، وكتبت:“تحدي المتصدر“.

كما اهتمت بمباراة القمة بين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وإسبانيول أمام فالنسيا.

وتحدثت الصحيفة عن مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، حيث يبحث الفريق الملكي عن فوزه الثالث على التوالي، وكتبت:“لا اثنين دون ثلاثة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنصف نهائي دورة باريس للتنسو ونهائي كأس العالم للرغبي بين إنجلترا وجنوب أفريقيا.

أس

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، ووضع الكرواتي لوكا مودريتش الذي فقد مركزه الأساس في تشكيلة زيدان، وكتبت:“زيدان يعيد فينيسيوس جونيور أمام بيتيس، ولوكا مودريتش يبحث عن استعادة وضعه“.

واهتمت الصحيفة بمباريات، اليوم السبت، في الليغا ومنها قمة إشبيلية وأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”موراتا وكوريا هجوم سيميوني في إشبيلية“.

كما كتبت عن مباراة ليفانتي وبرشلونة:“غريزمان يستعيد رسميته في ليفانتي“.

اهتمت كذلك بنهائي كأس العالم للرغبي، وكتبت: ”إنجلترا تبحث عن الثأر أمام جنوب أفريقيا“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم للرغبي والذي يجمع منتخب إنجلترا ومنتخب جنوب أفريقيا، صبيحة السبت، وكتبت:“هل يفرح الإنجليز أنصارهم بالفوز على جنوب أفريقيا“.

كما اهتمت بتصريحات أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حول مهاجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد المتألق في اللقاءات الأخيرة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة على هزيمة باريس سان جيرمان أمام ديغون 1/2 في الدوري الفرنسي، وكتبت:“حمّام بارد لباريس سان جيرمان في ديغون“.

كما اهتمت بنهائي كأس العالم للرغبي بين إنجلترا وجنوب أفريقيا، وكتبت:“الساموراي الأخيران“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي تورينو والذي سيجمع، اليوم السبت، تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت:“حكم الديربي“.

كما اهتمت بلاعبي منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا المشاركين في كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل وتأهلوا لدور الـ16 بعد فوزين على التوالي.

كما تحدثت عن اهتمام برشلونة بمهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت:“برشلونة يهتم فعلًا بلاوتارو“.

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي تورينو بين تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، حيث تبقى الأفضلية لفائدة فريق السيدة العجوز المتصدر، وكتبت:“يبدو اللقاء سهلًا ليوفنتوس“.

كما اهتمت بمشكلة حكم الفيديو في الدوري الإيطالي واحتجاجات عدة فرق على قرارات في الجولات السابقة.

كما تحدثت الصحيفة عن مباراة القمة التي تجمع روما ونابولي في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.