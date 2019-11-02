ماركا تقارن بين أنسو فاتي ورودريغو غوس نجمي برشلونة وريال مدريد الواعدين

ركزت صحيفة ”ماركا“ على نجمي برشلونة وريال مدريد الشباب، الإسباني أنسو فاتي والبرازيلي رودريغو، والاثنان من مواليد القرن الـ21، ويبلغان من العمر 17 و18 عامًا على الترتيب، ويعتبران حاليًا من نجوم الدوري الإسباني الشباب، وهما مرشحان للتطور والتألق في المستقبل ليصبحا رمزين للدوري الإسباني الدرجة الأولى ولفريقين كبيرين.

وتحدثت الصحيفة عن أوجه الاختلاف والتشابه بين النجمين الشابين اللذين يتصدران حاليًا عناوين أغلب الصحف الرياضية في إسبانيا وأوروبا وتزداد قيمتهما مع كل تألق جديد.

فاتي ابن لامسيا، ورودريغو قادم في صفقة من البرازيل

يبقى أبرز اختلاف بين النجمين الشابين هو منبع انطلاقتهما، فابن غينيا بيساو أنسو فاتي بدأ في مدرسة برشلونة ”لامسيا“ وتطور داخلها، في حين دفع ريال مدريد 45 مليون يورو لسانتوس البرازيلي للتعاقد مع اللاعب وانتظر حتى بلوغه 18 عامًا ليأتي لريال مدريد.

واحتاج أنسو فاتي ليدخل قائمة برشلونة لغياب عدة لاعبين بسبب الإصابة، وتمكن من فرض نفسه في قائمة إرنيستو فالفيردي رغم أنه لاعب في فريق الشباب وبعدها لم يعد لفريق الشباب وظل في الفريق الأول.

بينما جاء رودريغو للفريق الأول لريال مدريد ومنذ البداية تدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه أيضًا سجل في الفريق الثاني ولعب تحت قيادة راؤول غوانزاليس.

ومع إصابة لوكاس فاسكيز وغاريث بيل دخل رودريغو المنافسة مع مواطنه فينيسيوس جونيور، ويشكل حاليًا ثلاثي الهجوم برفقة كريم بنزيما وإيدن هازارد.

كما أن المشوار الدولي للشابين مختلف، فرودريغو دخل المنتخب البرازيلي الأول في القائمة الأخيرة بينما بدأ أنسو فاتي مشواره برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا بعد حصوله على الجنسية.

أوجه التشابه بين النجمين الشابين

يشترك النجمان في أن ”شركة نايك“ للألبسة الرياضية تضمهما معًا حيث حصلت على قطعتين ذهبيتين للمستقبل، وكان رودريغو الأول، حيث وقّع مع الشركة وعمره 11 عامًا، وقد يشهد المستقبل إعلانات مشتركة للنجمين لدى الشركة.

كما يستعمل الثنائي موقع ”إنستغرام“ ويضمان أكثر من مليون متابع، ولا يزال العدد مرشحًا للارتفاع مع كل تألق أو هدف جديد لقيمة الفريقين اللذين يلعبان في صفوفهما ريال مدريد وبرشلونة.

وسجل الثنائي أيضًا هدفين هذا الموسم في الدوري الإسباني، ويعرفان قيمة الفريقين اللذين يلعبان في صفوفهما خاصة قيمة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لجماهيرهما.

ويشترك الثنائي في دور عائلتهما في تفوقهما وتألقهما رياضيًا، حيث كان دور الأب مهمًا في حمايتهما ووصولهما للفريق الأول ورعايتهما منذ البداية حتى الوصول لصفوف فريقين كبيرين برشلونة وريال مدريد.

دور ميسي وبيليه

يشترك النجمان رودريغو وفاتي في احتضانهما من طرف نجمين كبيرين هما الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم والملك البرازيلي بيليه الأسطورة في كرة القدم البرازيلية والعالمية.

وجاء احتضان ميسي لأنسو فاتي بعد بدايته مع برشلونة بمثابة تشجيع ودعم من النجم الكبير للشاب البالغ من العمر 16 عامًا، فيما استقبل الملك بيليه رودريغو قبل رحلته نحو أوروبا لبداية مشواره برفقة ريال مدريد.

وجود النجمين الكبيرين في حياة النجمين الشابين مهم لتطورهما وتألقهما من أجل المستقبل، فكلاهما ينظران لما حققه الأسطورتان ويحلمان بالوصول للقمة.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 22 نقطة من 10 مباريات، مقابل 21 نقطة لريال مدريد في المركز الثاني من نفس عدد المباريات.

وفي الجولة الثانية عشرة يلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو، في حين يحل برشلونة ضيفًا على ليفانتي، وقرر فالفيردي مدرب برشلونة استدعاء فاتي، كما تواجد رودريغو في قائمة زين الدين زيدان