ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. زيدان يعيد فينسيوس جونيور واستمرار غياب غاريث بيل ورودريغيز

أعاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور لقائمة الفريق التي ستواجه ريال بيتيس السبت برسم الجولة 12 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكان فينسيوس جونيور قد غاب عن لائحة الفريق خلال مواجهة ليغانيس بقرار من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي أصبح يفضل مواطنه رودريغو وأشركه أساسيًا في لقاءين على التوالي.

وشهدت اللائحة استمرار غياب الويلزي غاريث بيل بسبب الإصابة والتي تغيب أيضًا الإسباني ناتشو ومواطنه ماركو أسينسيو فيما يغيب الكولومبي جيمس رودريغيز بسبب عودته من السفر متأخرًا لكولومبيا لكونه كان ينتظر مولودًا جديدًا.

وغاب عن اللائحة بقرار فني كل من ألفارو أودريوزلا ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز وإبراهيم دياز.

ويواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بملعبه سانتياغو بيرنابيو ريال بيتيس المحتل للمركز السادس عشر بنية الاستمرار في الخط التصاعدي للفريق وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في كل المسابقات.

وفاز ريال مدريد الأربعاء على ليغانيس 5-0 في أكبر فوز له هذا الموسم وحافظ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على نظافة مرماه للقاءين متتاليين ولأول مرة في ملعب سانتياغو بيرنابيو هذا الموسم .

وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس:

الحراس: تيبور كورتوا وألفونسو أريولا وألتوب.

الدفاع: داني كارفخال ومارسيلو وفيرلاند ميندي وسيرجيو راموس ورافائيل فاران و إيدير ميليتاو.

وسط الميدان: توني كروس ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وكاسيميرو وإيسكو.

الهجوم: كريم بنزيما وإيدين هازارد ورودريغو ولوكا يوفيتش وفينسيوس جونيور.