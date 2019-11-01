موقف برشلونة من انتقال راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، موقف إدارة نادي برشلونة من احتمال انتقال لاعب الوسط الكرواتي، إلى أتلتيكو مدريد، مع تقلص مشاركات اللاعب تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي.

وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى أتلتيكو مدريد، مع تحوله إلى لاعب احتياطي، بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ، الصيف الماضي، لكن مصادر من داخل الروخي بلانكوس نفت وجود اهتمام بضم النجم الكرواتي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن آنخيل جيل حاول التعاقد مع راكيتيتش في مرتين سابقتين قبل الانتقال لإشبيلية، وقبل ارتداء قميص برشلونة.

وأشارت ”ماركا“ إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يطاردون راكيتيتش، كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم منذ عدة أسابيع

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن حل انتقال راكيتيتش إلى أي منافس مباشر لبرشلونة في الدوري الإسباني، غير مطروح على الإطلاق لدى إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن راكيتيتش إذا رحل عن برشلونة هذا الموسم سيكون إلى الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي أو الدوري الفرنسي؛ لأن الإدارة لا تريد تعزيز صفوف منافس مباشر.

وشارك راكيتيتش في 9 مباريات فقط الموسم الحالي، لكنه لعب 233 دقيقة فقط في الـ9 مباريات، علمًا أنه انضم للنادي الكتالوني صيف العام 2014، قادمًا من إشبيلية.

ونقلت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، تصريحات إيفان غازيديس، المدير التنفيذي لفريق ميلان الذي قال: ”في يناير، لا أفضّل أن أقوم بعمل كبير في فترة الانتقالات، ولكن في بعض الأحيان يصبح ذلك ضروريًا“.

تابع: ”يمكننا الاستثمار وجلب لاعبين ذوي خبرة كما فعلنا مع غونزالو هيغواين. خيار استقدام راكيتيتش واقعي، فهو لاعب ذو خبرة، وأثبت جدارته“.

صراع إيطالي

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الايطالي أن يوفنتوس قد انضم للصراع المشتعل من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وقرر الدولي الكرواتي الرحيل عن البارسا بعد أن فقد مكانه كلاعب أساسي مع انطلاق الموسم الجاري لصالح الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ، المنتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته لفريقه لتحقيق لقب الدوري في هولندا بجانب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

كما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن وفدًا من إنتر ميلان زار نادي برشلونة للتفاوض بشأن التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إصرار سان جيرمان

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فريق باريس سان جيرمان يراقب وضعية الدولي الكرواتي على أمل ضمه في الشتاء المقبل بعدما فشلت عدة محاولات سابقة للفريق الفرنسي في ضمه.

وحاول باريس سان جيرمان ضم الكرواتي راكيتيتش صيف العام 2018 لكن برشلونة ومدربه إرنيستو فالفيردي رفضا رحيله، كما كان ضمن الصفقة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار والتي فشلت لعدم توافق الفريقين حول المبلغ المالي ورفض بعض لاعبي برشلونة الدخول في صفقة تبادلية.

عرض مانشستر يونايتد

وفي ذات الإطار أكدت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن راكيتيتش الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، لديه الخيار للانتقال ليوفنتوس أو مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد يعاني على مستوى خط وسط الفريق مع إصابات الفرنسي بول بوغبا المتكررة، وتراجع مستويات الثنائي نيمانيا ماتيتش والبرازيلي فريد؛ وهو ما يؤرق المدرب أولي غونار سولشاير، على عكس يوفنتوس الذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين في وسط الميدان، مثل آرون رامسي وميراليم بيانيتش بجانب الفرنسي المخضرم بليس ماتويدي.