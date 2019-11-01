تطور بشأن سعي برشلونة للتعاقد مع لاعب إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن سعي نادي برشلونة للتعاقد مع ستيفاتو سينسي لاعب إنتر ميلان الإيطالي والمعار من ساسولو.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن جوزيبي ريسو وكيل أعمال سينسي، يتواجد في برشلونة، وقد يكون لذلك علاقة بمستقبل اللاعب وسبق أن أشارت تقارير إسبانية، إلى أن برشلونة يضع ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان، تحت المراقبة هذا الموسم، وقد يتحرك لحسم الصفقة قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد ريسو في برشلونة لا يخرج عن يطلب احتمال من اثنين، الأول يخص سعي إنتر ميلان للتعاقد مع إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال، والثاني بحث إمكانية انتقال سينسي إلى نتر ميلان.

وأوضحت ”سبورت“ أن برشلونة قد يوافق على التخلي عن أحد نجميه (فيدال أو راكيتيتش) في يناير المقبل، بشرط أن يكون ذلك خلال صفقة تبادلية يرتدي بموجبها سينسي قميص البارسا.

وسينسي، البالغ من العمر 24 عامًا، انتقل إلى إنتر ميلان الصيف الماضي، قادمًا من ساسولو بعقد إعارة، مع إمكانية الشراء، وشارك تحت قيادة أنطونيو كونتي في 9 مباريات، بينها 79 دقيقة أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وسجل سينسي في الـ9 مباريات 3 أهداف وصنع 4.

عندما بدأ برشلونة الموسم بشكل متواضع تعرّض المدرب إرنستو فالفيردي لانتقادات وثارت تساؤلات حول إمكانية توقف الانتصارات لكن الفريق كان يفتقر عنصرًا مهمًا.

وهذا الأمر يتعلق بغياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة لكن مع عودة الهداف التاريخي لبرشلونة للتشكيلة الأساسية فاز النادي في سبع مباريات متتالية، ومن المنتظر أن يواصل هذه السلسلة عندما يواجه ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت.

وقبل أن يدخل ميسي التشكيلة الأساسية، عندما واجه فياريال في سبتمبر أيلول، كان برشلونة قد فاز مرتين فقط في أول ست مباريات حيث خسر مرتين وتعادل في مباراتين أيضًا.

ومنذ العودة سجل ميسي خمسة أهداف ومرر خمس كرات حاسمة ليقود برشلونة إلى صدارة الدوري بعد عرض رائع والفوز 5-1 على ريال بلد الوليد حيث هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

وقال كليمو لينجليه مدافع برشلونة: ”إنه يشعر بتحسن مع خوض المزيد من الدقائق وهذا ما يتضح. عندما يكون بهذا المستوى تصبح الأمور أصعب على المنافس لإيقافه“.

ويدرك ليفانتي جيدًا ماذا يعني أن يكون ميسي في قمة مستواه حيث سجل النجم الأرجنتيني ثلاثية خلال الفوز 5-صفر الموسم الماضي كما هز شباك الفريق 21 مرة.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 22 نقطة من عشر مباريات رغم أن غرناطة ثالث الترتيب قد يقفز إلى القمة إذا فاز على خيتافي اليوم الخميس.

صدمة لعشاق البارسا

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية فيما يتعلق برغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف إنتر ميلان الإيطالي.

وكان مسؤولو برشلونة قد أبدوا رغبتهم في ضم مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تألق اللاعب بشدة رفقة النيراتزوري ومنتخب الأرجنتين في الفترة الأخيرة.

وشارك مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، في 13 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع اثنين آخرين.

تراجع مفاجئ

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة تراجعت عن سعيها لضم لاوتارو مارتينيز، حيث كان مسؤولو البلوغرانا يرون أن اللاعب الأرجنتيني هو البديل المثالي للأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى 33 عامًا في يناير المقبل.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”yدارة إنتر ميلان علمت بخروج برشلونة من سباق التعاقد مع مارتينيز، وأبلغت بذلك مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح حاليًا في صدارة الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني الدولي“.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستطيع حسم صفقة مارتينيز في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذا دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجم التانغو.

وفي حالة بيع مارتينيز بتلك القيمة، فإن إنتر ميلان سيحقق ربحًا خياليًا وفي فترة قصيرة للغاية من اللاعب، الذي انضم إلى النيراتزوري في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل ما يقرب من 26 مليون يورو.