أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.. صدمة لجماهير البلوغرانا.. ومودريتش يقترب من الرحيل

هيمنت أنباء سوق الانتقالات على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، اليوم الخميس، في ظل اقتراب الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ورغبة الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى في تعزيز صفوفها، بداية من مطلع 2020 حتى سوق الانتقالات الصيفية في يونيو المقبل.

صدمة لعشاق البارسا

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية فيما يتعلق برغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف إنتر ميلان الإيطالي.

وكان مسؤولو برشلونة قد أبدوا رغبتهم في ضم مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن تألق اللاعب بشدة رفقة النيراتزوري ومنتخب الأرجنتين في الفترة الأخيرة.

وشارك مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، في 13 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع اثنين آخرين.

تراجع مفاجئ

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة تراجعت عن سعيها لضم لاوتارو مارتينيز، حيث كان مسؤولو البلوغرانا يرون أن اللاعب الأرجنتيني هو البديل المثالي للأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى 33 عامًا في يناير المقبل.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”إدارة إنتر ميلان علمت بخروج برشلونة من سباق التعاقد مع مارتينيز، وأبلغت بذلك مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح حاليًا في صدارة الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني الدولي“.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يستطيع حسم صفقة مارتينيز في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، إذا دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد مهاجم التانغو.

وفي حالة بيع مارتينيز بتلك القيمة، فإن إنتر ميلان سيحقق ربحًا خياليًا وفي فترة قصيرة للغاية من اللاعب، الذي انضم إلى النيراتزوري في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل ما يقرب من 26 مليون يورو.

صراع ثنائي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ناديي برشلونة ومانشستر سيتي دخلا في منافسة قوية لضم لاعب وسط فريق يوفنتوس الدولي الأوروغوياني رودريغو بيتانكور.

ويبلغ الدولي الأوروغوياني 22 عامًا، وفقد قيمته في يوفنتوس بعد وصول المدرب ماوريسيو ساري حيث دخل أساسيًا في 3 مباريات فقط هذا الموسم و4 كبديل.

ويملك ماوريسيو ساري عدة خيارات في وسط الميدان بعد التحاق الفرنسي آدريان رابيو والويلزي أرون رامزي بالفريق هذا الصيف، بالإضافة لتواجد البوسني ميرالم بيانتش والألماني سامي خضيرة والفرنسي بليس ماتوي والألماني إيمري تشان.

رحيل مودريتش

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، بأن إدارة ريال مدريد ستوافق على رحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، فإن رحيل مودريتش، البالغ من العمر 34 عامًا، عن ريال مدريد مسألة وقت، لكن من غير المعروف إن كان ذلك سيحدث في يناير أو بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولا وجود لأي حديث عن نية إدارة النادي الملكي تجديد عقد اللاعب، الذي انضم للفريق صيف العام 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

وسعى ميلان وإنتر ميلان بقوة للتعاقد مع مودريتش صيف العام 2018، عقب تألقه مع منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم 2018، لكن ريال مدريد وقف بثبات أمام محاولات الناديين الإيطاليين.

وذكر ”كالتشيو ميركاتو“ أن مودريتش هو الخيار الأول لميلان، علاوة على أن اللاعب مستعد لخفض راتبه للانضمام إلى الروسونيري.

صراع على هالاند

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس، سعي إدارة يوفنتوس إلى التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن إدارة يوفنتوس رصدت مبلغ 40 مليون يورو، للتعاقد مع هالاند الذي خطف الأضواء في أول 3 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هالاند، البالغ من العمر 19 عامًا، 6 أهداف في أول 3 مباريات من مرحلة المجموعات حتى الآن، بواقع 3 أهداف (هاتريك) على جينك البلجيكي، وهدف على ليفربول، وهدفين على نابولي، ليحصد فريقه 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الخامسة.

ووفقًا لموقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.

لكن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بضم هالاند، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي بضم المهاجم الصيف المقبل، كما ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمان بالتعاقد مع هالاند.

وسجل إيرلينغ هالاند 6 أهداف في أول 3 مباريات يلعبها في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى 12 مباراة مع برشلونة لتسجيل نفس العدد، أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فاحتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 6 أهداف.

كوفاتش يثير الجدل

يشعر نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالضغط قبل الانتقال لمواجهة آينتراخت فرانكفورت بعد غد السبت، بينما أثارت إشادته بجماهير فريقه السابق المزيد من الغضب ضده.

وبات مستقبل كوفاتش محل شك في الأسابيع الأخيرة في ظل قلة الأهداف والاعتماد بشكل كبير على براعة الهداف روبرت ليفاندوفسكي مع غياب الهيمنة على المسابقة هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثاني.

ولم يحسّن الفوز المتأخر لبايرن 2-1 على بوخوم المنافس في الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا كثيرًا من موقف كوفاتش في ظل استمرار التكهنات الإعلامية بشأن خليفته المحتمل.

كما أن إشادته بجماهير آينتراخت فرانكفورت دفعت المزيد من جماهير بايرن للهجوم عليه.

وصبت جماهير بايرن غضبها على المدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب العديد منهم برحيله بعد هذه التصريحات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها المدرب الكرواتي البالغ عمره 48 عامًا الجدل بتصريحاته.

وقال قبل أسبوعين عن توماس مولر الفائز بكأس العالم 2014 بأنه ”خيار للطوارئ“.