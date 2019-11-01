تقرير: زين الدين زيدان وجد التشكيلة الأساسية لريال مدريد

اهتمت صحف مدريد ”أس“ و“ماركا“ بالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وقراراته الأخيرة بشأن التشكيلة الرئيسة للفريق في الموسم الحالي مؤكدة أنه اتخذ قرارات حاسمة طيلة الفترة السابقة للاستقرار على 11 لاعبًا.

ومنذ بداية الموسم الحالي لم يستقر زيدان على تشكيل واحد لمدة لقاءين سوى في اللقاءين الأخيرة أمام غالاتا سراي التركي في دوري الأبطال وليغانيس في الدوري الإسباني حيث حقق فيهما الفوز وكان الثاني بحصة كبيرة 5/2 ومستوى جيد.

وكتبت صحيفة ”أس “ حول الموضوع بعنوان ”زيدان بدأ يرى الطريق“ مؤكدة أنه اتخذ قراره بشأن عدة لاعبين بعضهم لم يعد خارج النقاش كحال الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

بينما كتبت صحيفة ”ماركا“ حول الموضوع بعنوان ”القرارات الخفية لزيدان للوصول لتشكيل رسمي“ مؤكدة أنه استمع كثيرًا للانتقادات وعمل على تجريب كل اللاعبين من أجل الوصول إلى 11 لاعبًا أساسيًا لكن لازالت تنظره قرارات جديدة بعد عودة المصابين.

لاعبون حصلوا على الثقة

وجدد زيدان الثقة في الحارس البلجيكي تيبو كورتوا رغم الانتقادات التي تعرض لها من طرف الجماهير وخاصة بعد لقاء كلوب بروج في دوري الأبطال، لكن المدرب منحه ثقته كاملة في آخر لقاءين ليؤكد على أنه الحارس الأساسي للفريق.

وحافظ كورتوا على نظافة مرماه في اللقاءين على التوالي ولأول مرة في سانتياغو بيرنابيو بعد فترة طويلة من تلقي الأهداف.

بينما كان القرار الثاني للمدرب الفرنسي يخص أحد الحرس القديم البرازيلي مارسيلو والذي عاد للظهور كظهير أيسر رغم عودة الفرنسي فيرلاند ميندي من الإصابة.

بينما جاء قراره الثالث يخص وسط الميدان حيث وجد في الأوروغواياني الشاب فيدي فالفيردي كل المواصفات التي كان يحتاجها من مجهود بدني دفاعًا وهجومًا وقدرة على التحرك بالكرة ودونها وفضّله على الكرواتي لوكا مودريتش والإسباني إيسكو.

وجاء رابع قرارات زيدان في الهجوم بعدما وضع البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور على دكلة البدلاء لفائدة مواطنه الشاب رودريغو والذي أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأول ويلعب في الجهة اليمنى من الهجوم.

لاعبون غير قابلين للمس

وبجانب الأربعة قرارات جدد زيدان ثقته في 7 لاعبين غير قابلين للمس في الفريق وهم في الدفاع داني كارفخال ورافائيل فاران والعميد سيرجيو راموس.

وفي وسط الميدان أصبح الثنائي البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس يقدمان أفضل مستوياتهما في هذا الموسم.

وفي الهجوم يبقى الفرنسي كريم بنزيما المهاجم الأول والهداف الأول للفريق بجانبه النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي يتطور مستواه مع توالي اللقاءات.

مشاكل تنتظر زيدان

بعد استقراره على تشكيل رسمي سيواجه المدرب الفرنسي عدة تحديات من طرف لاعبين سيجدون أنفسهم بدقائق أقل في المستقبل.

وتبقى أول مشاكل زيدان هو الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم العام الماضي والذي كان عنصرًا أساسيًا في وسط الميدان لكنه حاليًا يجد نفسه خارج التشكيلة.

وبالنظر لتقدمه في العمر وقرب نهاية عقده فقد يكتفي بدور البديل الجيد للاعبي الوسط.

كما سيواجه زيدان مشكلة الجناح الويلزي غاريث بيل الذي سيعود من الإصابة ويجد نفسه بديلًا للشاب رودريغو.

بينما يبقى إيسكو وجيمس رودريغيز بدلاء في الفريق في انتظار منحهم الفرصة كبدلاء أو كعناصر رسمية لإراحة الأساسيين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة، ويلعب الفريق الملكي مع ريال بيتيس غدًا السبت، قبل مواجهة غالاتا سراي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

