عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”خطة زيدان“.. برشلونة يعود للصدارة.. وحديقة القمر (صور)

شكّلت عودة برشلونة لصدارة الليغا وحيدًا بعد خسارة غرناطة واستقرار زيدان على تشكيل أساسي في ريال مدريد العناوين الرئيسة لأغلب الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمشكلة السويسري غرانيت تشاكا مع جماهير فريقه آرسنال، واهتمام برشلونة بلاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، ومشكلة كافاني في باريس سان جيرمان، وكأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حواراتها مع اثنين من نجوم الرياضة الإسبانية لاعب كرة السلة باو جاسول ولاعب كرة القدم آندريس إنييستا.

وقال لاعب كرة السلة: ”أعرف أن مسيرتي قاربت على النهاية“ فيما قال إنييستا: ”أريد أن أصبح مدربًا“.

كما اهتمت الصحيفة بريال مدريد واستقرار زيدان على تشكيل رئيسي وكتبت ”الخطة أ“. الجديدة لزيدان“.

كما تحدثت عن خسارة غرناطة أمام خيتافي وتفريطه في فرصة استعادة الصدارة وكتبت ”غرناطة لم يعد للصدارة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة المعار للاس بالماس بيدري والذي يتواجد رفقة منتخب إسبانيا في كأس العالم تحت 17 عامًا وقال للصحيفة: ”إنه شرف لي أن أوقّع لبرشلونة“.

كما تحدثت عن خسارة غرناطة أمام خيتافي وهو ما منح برشلونة فرصة البقاء في صدارة الدوري الإسباني وكتبت ”برشلونة يعود للصدارة وحيدًا“.

فيما اهتمت بليونيل ميسي وكتبت ”ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن مدرسة برشلونة لامسيا وكتبت ”ثورة في لامسيا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز والذي أصبح هدفًا أساسيًا لبرشلونة لتعويض الأوروغواياني لويس سواريز وكتبت ”لوتارو يرتفع، أصبح المرشح الأول في برشلونة لتعويض لويس سواريز“.

كما تحدثت عن الدوري الإسباني بعد خسارة غرناطة أمام خيتافي وكتبت ”الصدارة لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت ”رودريغو النموذج وفينسيوس المنسي“.

كما تحدثت عن فوز منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا أمام طاجيكستان 5/1 في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في البرازيل.

أس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي وجد أخيرًا تشكيل أساسي للفريق وكتبت ”زيدان وجد فريقه الأساسي“.

كما اهتمت بنتائج الخميس من الدوري الإسباني والتي شهدت خسارة غرناطة أمام خيتافي وفشله في استعادة الصدارة من برشلونة.

الصحيفة اهتمت أيضًا بفوز منتخب إسبانيا على طاجيكستان 5/1 في كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في البرازيل.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على عميد آرسنال، السويسري غرانيت تشاكا والذي يعيش مشاكل مع جماهير فريقه بعد اللقاء أمام كريستال بالاس ونشر بيانًا على موقع فريقه يشرح فيه ما تعرض له من الجماهير وكتبت ”تشاكا: لماذا فقدت أعصابي؟، مؤكدًا أنه تلقى شتائم ضده وضد عائلته“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المهاجم الأوروغواياني إيدينسون كافاني الذي أصبح وضعه في باريس سان جيرمان صعبًا بعد تألق الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكتبت ”إنها تهتز بالنسبة له“.

كما تحدثت عن أولمبيك مارسيليا الذي يواجه ليل في الدوري الفرنسي وسط حالة غير مستقرة ونتائج سيئة.

الصحيفة أوردت تصريحًا لمدرب سانت إيتيان كلود بويل الذي قال: ”أكره أن أعاني“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على ديربي تورينو والذي سيجمع السبت فريقي تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي وكتبت ”تورينو: كابوس الديربي“.

كما اهتمت بالبوسني ميرالم بيانيتش متوسط ميدان يوفنتوس وكتبت ”حديقة القمر يوفنتوس“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن الفوز الأول لميلان تحث قيادة مدربه الجديد وجاء على حساب سبال 1/0.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بالفوز الأول لميلان مع مدربه الجديد بيولي وجاء على حساب سبال 1/0 وكتبت ”صاعقة سوسو، بيولي يحصل على فوزه الأول“.

كما عادت للحديث عن الجدل الذي خلفه لقاء نابولي وأتلانتا حول التحكيم وعدم منح ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة لمهاجم نابولي الإسباني المخضرم فيرناندو لورينتي وكتبت ”الحقيقة في خطر“.

