غرانيت تشاكا يعتذر لجماهير آرسنال (صورة)

نشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال الإنجليزي، بيانًا من قائده السويسري غرانيت تشاكا، تحدث خلاله عن تصرفه مع جماهير الفريق بعد استبداله أثناء لقاء كريستال بالاس، حيث وضع يده على أذنيه وتلفظ بكلمات سيئة.

وجاء في بيان الدولي السويسري ”بعد مرور وقت وتفكير عميق أردت أن أوضح لكم ما حدث بدلًا جواب سريع“.

وأضاف تشاكا ”الأحداث التي حدثت خلال تغييري أثّرت فيّ، أحب هذا النادي وأقدّم 100% من أجله في الملعب وخارجه“.

وأكد قائد آرسنال أنه تعرض لحملة سيئة من طرف الجماهير وقال: ”إحساسي أنني لم أفهم من طرف الجماهير، التعليقات التي تهاجمنا في الأسابيع الأخيرة وفي المواقع الاجتماعية والتي تكررت في الشهر الأخير تؤلمني“.

وأضاف ”الأشخاص قالوا أشياء مثل سنكسر قدميك، سنقتل زوجتك، نتمنى أن تصاب ابنتك بالسرطان“.

وأكد لاعب الوسط السويسري، أن التعليقات كانت سببًا في تصرفه وقال: ”هذه التعليقات أثارتني وأوصلتني لمرحلة الغليان، خاصة أثناء استبدالي في الملعب الأحد الماضي“.

وأضاف ”في هذه الظروف سمحت لنفسي بالتصرف والرد بطريقة غير محترفة اتجاه الجماهير التي تساند الفريق وتساندي أنا أيضًا بقوة إيجابية“.

واعتذر تشاكا للجماهير وقال: ”لم يكن هدفي القيام بذلك، لذلك أعتذر إن كان هذا ما اعتقده الناس“.

وأضاف ”أمنيتي أن يعود بيننا الاحترام والحب المتبادل مع التفكير لماذا نحب هذه الرياضة“.

وأبعد الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال القائد السويسري عن مواجهة ليفربول، وأكد أنه لا يرغب في سحب شارة القيادة منه كما طلب عدة نجوم سابقين وبعض الجماهير، كما لم تعاقب إدارة الفريق اللاعب السويسري وتلقى الدعم من زملائه بعد الحادث.

This view of Granit Xhaka being substituted is crazy. Remember, this guy is the CAPTAIN of Arsenal. Disgusting behaviour to disrespect the club and the fans. ???? pic.twitter.com/Gcv0A5w9Bd

Granit Xhaka being jeered by his own fans ???????? no player deserve this no matter the situation. The hate on him is too much. Xhaka is a fantastic player. It’s so disappointing, though I’m not in support of his reaction. The fans pushed him though. Emery is the problem of Arsenal pic.twitter.com/F1Nsm8DwrA

— Pablo Quavo (@pabloquavo1) October 27, 2019