بيكيه: قلنا لنيمار إنه ذاهب لـ“سجن“ من ذهب

تحدث المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة لإذاعة “ كادينا سير “ عن كأس ديفيز وبرشلونة وتأجيل الكلاسيكو وعلاقته بلاعبي ريال مدريد وقضية رحيل نيمار ”.

وقال المدافع الإسباني حول رحيل النجم البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان صيف 2017 :“ هل يعود نيمار لبرشلونة ؟ في كرة القدم كل شيء ممكن، قلنا له حين رغب في الرحيل بأنه ذاهب لسجن من ذهب، لكن الباب دائمًا مفتوح أمامه للعودة .“

وأضاف المدافع الإسباني :“ قال إنه يرغب في العودة لبرشلونة ونحن قلنا لبارتوميو إن كان على الإدارة أن تؤخر دفع أموالنا الموجودة في العقود من أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف ومن أجل عودة نيمار فنحن مستعدون للموافقة ”.

كما أكد بيكيه العلاقة الجيدة بين ميسي وغريزمان مفندًا الشائعات التي تتحدث عن وجود مشاكل بينهما وقال :“ العلاقة بين ميسي وغريزمان جيدة يتفاهمان بشكل جيد، إنهما يتفاهمان مثل ميسي وديمبيلي أو ميسي ودافيد فيا في الزمن السابق ، علاقتهما جيدة .“

وأضاف متحدثًا عن النجم الأرجنتيني وما قدمه أمام بلد الوليد وقال :“ ما يفعله ميسي ليس مفاجئا ولم يعد الناس يتفاجئون ، الأفضل في التاريخ ،أعتقد أنه كذلك ”

وتحدث المدافع المعروف بمواقفه ودعمه لكاتالونيا حول تأجيل الكلاسيكو وقال :“ موقفي الشخصي هو : كان يجب ألا يتم تأجيل الكلاسيكو فلم يسجل أي عنف في ملاعب كرة القدم في إسبانيا ، من قال لكم أن يوم 18 لن تحدث أشياء مثل ما كان متوقعًا يوم اللقاء .“

وأضاف مدافع برشلونة :“ أعتقد أن لعب لقاء برشلونة وريال مدريد يوم أربعاء ليس جيدًا لكرة القدم الإسبانية ”.

وأكد بيكيه أن صراعه مع ريال مدريد يبقى في أرض الملعب لكن خارجه يحترم لاعبي ريال مدريد وله علاقات جيدة معهم وقال :“ المنافسة مع ريال مدريد دفعتني دائمًا للحد الأقصى وأحيانًا تجاوزت الحدود ، لكن حين أخلع قميصي ليست لدي مشاكل مع لاعبي مدريد ولم تكن لدي نهائيًّا ، أتفاهم بشكل جيد مع ناتشو ولوكاس فاسكيز لست صديقاً لسيرجيو راموس لكني أحترمه، كانت دائمًا لدي علاقة جيدة مع لاعبي ريال مدريد .“

وأضاف بيكيه متحدثًا عن إمكانية مشاركته في الألعاب الأولمبية في طوكيو برفقة سيرجيو راموس مع المنتخب الأولمبي الإسباني :“ راموس وبيكيه في الألعاب الأولمبية ؟ سنرى، في الحياة كل شيء ممكن ولا يمكن أن نرمي أي شيء ”

ويستعد بيكيه لتنظيم كأس العالم للتنس في مدريد حيث اختار العاصمة الإسبانية لاحتضان نسختي 2019 و2020 رغم صراعه السابق مع ريال مدريد وجماهيره.