ترتيب الدوري الإسباني بعد اكتساح ريال مدريد لضيفه ليجانيس (صورة)

اكتسح فريق ريال مدريد ضيفه ليجانيس بخمسة أهداف دون رد في الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بادر ريال مدريد بتسجيل ثنائية مبكرة في الدقيقتين السابعة والثامنة عن طريق البرازيلي رودريغو سيلفا دو غويس والألماني توني كروس.

وبتلك الثنائية المبكرة، أصيب لاعبو ليجانيس بحالة من الإحباط، لينجح سيرخيو راموس في إضافة الهدف الثالث للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

وترك الفرنسي كريم بنزيما بصمته في اللقاء بتسجيله للهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

واختتم الصربي لوكا جوفيتش مهرجان أهداف ريال مدريد في الدقيقة 91 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 5 نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: