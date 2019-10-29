كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

يخوض فريق برشلونة مواجهة ليست سهلة ضد ضيفه بلد الوليد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في ظل بحث البارسا عن اعتلاء صدارة الليجا.

ويتطلع بلد الوليد لمواصلة مفاجآته أمام الكبار بعدما حقق التعادل أمام ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي ويأمل حصد ولو نقطة التعادل أمام برشلونة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب ”كامب نو“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وهزيمتين، وله مباراة مؤجلة ضد ريال مدريد ويعني الفوز اعتلاءه الصدارة التي يحتلها غرناطة بفارق نقطتين.

وسجل البارسا 23 هدفاً واستقبل 10 أهداف ، ويبقى الأوروجوياني لويس سواريز هداف الفريق في الليجا حتى الآن برصيد 5 أهداف.

ويحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن حصد الفريق 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين ، وسجل 10 أهداف واستقبل 9 ويعد هدافه سيرجي جوارديولا برصيد 3 أهداف.

وفاز برشلونة بهدف نظيف في آخر لقاء جمعه ببلد الوليد يوم 16 فبراير الماضي ، وكان آخر فوز حققه بلد الوليد على برشلونة يوم 8 مارس 2014 ولم يسجل منذ تلك المباراة بلد الوليد في المرمى الكتالوني خلال آخر لقاءين.

برشلونة والقوة الضاربة

يحشد فريق برشلونة القوة الضاربة في مواجهة بلد الوليد لحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة الليجا ، وأكد المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا قبل اللقاء أن بلد الوليد من الفرق القوية والمميزة في الليجا بدليل نتائج مبارياته أمام الأندية الكبرى التي تنافس على الصدارة مثل أتلتيكو مدريد وريال مدريد وغرناطة وخاصة خارج أرضه.

ويغيب عن برشلونة لاعبه عثمان ديمبيلي للإيقاف ، ويعتمد الفريق الكتالوني على تشكيلته الثابتة التي تضم الحارس مارك تير شتيجن وأمامه رباعي الدفاع نيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط آثر ميلو وسيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

مفاجآت بلد الوليد

يأمل فريق بلد الوليد لمواصلة مفاجآته في الليجا وتحقيق نتيجة إيجابية على أرض كامب نو وهو الفريق الذي يرأسه النجم البرازيلي الأسبق رونالدو وهو ما يضفي على هذه المواجهة أجواء مميزة.

وقال سيرخيو جونزاليز، مدرب بلد الوليد ، قبل اللقاء إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والهزيمة في الموسم الماضي في ملعب كامب نو بفارق هدف يعطي مؤشراً إيجابياً لإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن برشلونة يتأثر بالضغط على لاعبيه وعدم ترك مساحات له وإجباره على العودة للخلف وهو الأمر الذي يعتمد عليه فريقه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام البارسا.

ويغيب عن الفريق خافي سانشيز للإصابة ، ويعتمد بلد الوليد على تشكيلة تضم الحارس جوردي ماسيب وأمامه رباعي الدفاع محمد ساليسو وكيكو أوليفاس وخافيير لوجانو وخوسيه مارتينيز.

ويقود خط الوسط خواكين فرنانديز وميتشيل هيريرو وأنتونيو أنجولو وتوني فيلا مع دويتو الهجوم سيرجي جوارديولا وأوسكار بيدرينيو.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لإرم نيوز إن جماعية بلد الوليد وأداءه الصلب في الضغط على هجوم المنافسين يجعل المباراة صعبة ضد برشلونة وهو ما لاحظه الجميع في مواجهة ريال مدريد.

وأضاف: ”برشلونة يعتمد على قوة هجومه بالمثلث الرائع الذي يضم جريزمان وميسي وسواريز، وهو ما يؤكد صعوبة هذه المواجهة بين الفريقين وخاصة مع دوافع برشلونة لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة“.