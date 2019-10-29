تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

استبعد إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو من قائمة الفريق التي ستواجه بلد الوليد برسم الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى في الكامب نو يومه الثلاثاء.

ومنح المدرب الإسباني الراحة لنجم الوسط بعد مشاركاته مؤخرًا في كل لقاءات الفريق بالإضافة للقاءات منتخب بلاده كما أعاد للائحة كارليس ألينا الذي اعترف خلال الندوة الصحفية بأحقيته في كسب المزيد من دقائق اللعب بعد إبعاده لفترة طويلة.

وأعاد مدرب برشلونة الشابين أنسو فاتي وكارليس بيريز للائحة الفريق في تأكيد على تصريحاته التي أعلنها بكونه يفضل بقاءهما في الفريق الأول وعدم اللعب للفريق الثاني.

وتلقى الإسباني سيرجيو روبيرتو الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للعودة للعب وتواجد بدوره في القائمة.

وغاب عنه أيضًا المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي للإصابة ومواطنه الجناح عثمان ديمبيلي للإيقاف، بينما جاء غياب موسى واغي وجونيور فيربو بقرار فني للمدرب.

ويواجه برشلونة الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني بلد الوليد الثامن، و يعود الفريق الكاتالوني للعب بعد غياب الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو الذي كان سيجمعه بريال مدريد لأسباب أمنية تتعلق بالوضع في كاتالونيا بسبب المظاهرات المساندة للانفصاليين السجناء.

واستعاد برشلونة عافيته بعد بداية صعبة وحقق 6 انتصارات متتالية في كل المسابقات منذ خسارته أمام غرناطة 2-0 حيث فاز في 4 لقاءات بالدوري الإسباني ولقاءين في دوري الأبطال.

وأدى الفوز الأخير أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا والصعوبة التي واجهها الفريق أمام المنافس لانتقادات كبيرة بين اللاعبين الذين كانوا غاضبين من مستواهم وحدثت نقاشات في غرف الملابس بين اللاعبين الكبار.

وقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لزملائه إن اللعب بهذا المستوى لن يمكن الفريق من تحقيق حلمه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والذي يعتبر هدفًا رئيسا للفريق.

قائمة برشلونة لمواجهة بلد الوليد..

الحراس.. تير شتيغن ونيتو

الدفاع.. نيلسون سيميدو وجوردي ألبا وسيرجيو روبيرتو وجيرارد بيكيه ولينغيت وتوديبو.

وسط الميدان: سيرجيو بوسكيتش وإيفان راكيتش وفرانكي دي يونغ وكارليس ألينا وأرثور فيدال.

الهجوم.. ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان وأنس وفاتي وكارليس بيريز.

وبحسب صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني سيكون تشكيل برشلونة ضد بلد الوليد كالآتي:

بينما توقعت صحيفة آس، أن يبدأ أرنستو فالفيردي المباراة بهذه التشكيلة..