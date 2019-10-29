عناوين الصحف الرياضية: غاريث بيل يتصل بهذا النادي للرحيل في يناير.. آرسنال في أزمة (صور)

شكل الويلزي غاريث بيل ومشاكله في ريال مدريد وأزمة آرسنال وإمكانية عودة الشاب أنسو فاتي للعب برفقة برشلونة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بحيرة مدرب باريس سان جيرمان في اختيار مهاجمي الفريق ولقاءات منتصف الأسبوع في إسبانيا وإيطاليا وكأس العالم لتحت 17 سنة المقامة في البرازيل.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أزمة الجناح الويلزي غاريث بيل والذي تمرعلاقته بريال مدريد والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بفترة سيئة وكتبت :“ اتصل بفريق شانغهاي شينهوا من أجل الرحيل في يناير ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاءات الثلاثاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وأهمها لقاء برشلونة وبلد الوليد.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بتعادل المنتخب الإسباني تحت 17 سنة مع منتخب الأرجنتين سلبيًّا في بداية مشوار المنتخبين في كأس العالم لتحت 17 سنة المقامة في البرازيل.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونة والمرشح للعودة للعب برفقة الفريق الأول خلال مواجهة بلد الواليد وكتبت :“ اليوم يلعب فاتي ”.

كما اهتمت بمشاكل كرة القدم النسائية في إسبانيا والتي تستعد للقيام بإضراب.

وتحدثت عن تعادل منتخب إسبانيا سلبيًّا أمام الأرجنتين في كأس العالم لتحت 17 سنة المقامة في البرازيل وكتبت “ إسبانيا بيدري تبدأ مشوارها بالتعادل ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي والذي لم يعد يشارك برفقة الفريق الأول لبرشلونة وتحدثت عن إمكانية حصوله على فرصة أمام بلد الوليد.

كما اهتمت بلقاء ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ فريق سيميوني مطالب بالفوز للاستمرار في المعركة ”.

كما تحدثت عن تعادل المنتخب الإسباني سلبيًّا أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم لتحت 17 سنة المقامة في البرازيل.

آس

ركزت الصحيفة على أزمة النجم الويلزي غاريث بيل في ريال مدريد وكتبت :“ رحيل بيل “ وأضافت :“ لا يعرف الوزير الأول البريطاني ويهتم بالغولف ”.

كما تحدثت عن لقاءات الثلاثاء في الدوري الإسباني الدرجة الأولى وخصوصًا لقاء ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ سيميوني مع موراتا وكوستا أمام ألافيس ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وبلد الوليد وحظوظ مشاركة أنسو فاتي الغائب عن اللعب برفقة الفريق الأول لبرشلونة.

كما اهتمت بلقاء المنتخبين الإسباني والأرجنتيني في كأس العالم تحت 17 في البرازيل وتعادلهما سلبيًّا وكتبت :“ تقنية حكم الفيدو وفريق أرجنتيني كبير يوقفان إسبانيا ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على آرسنال الذي يعيش فترة سيئة في النتائج وفي علاقة لاعبيه مع الجماهير وكتبت :“ آرسنال في أزمة “ و“ أوناي إيمري وسط العاصفة “ كما تحدثت عن مشكلة العميد السويسري تشاكا مع الجماهير والمطالبة بسحب شارة القيادة من اللاعب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على باريس سان جيرمان وأزمة الاختيار التي يواجهها المدرب الألماني توماس توخيل في الهجوم حيث يتواجد عدة لاعبين كبار وكتبت :“ إحراج الاختيار ”.

كما تحدثت عن إيقاف فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا بعد دفعه للحكم المساعد.

واهتمت بتصريحات أوليفييه جيروم مهاجم تشيلسي حول منتخب فرنسا والذي قال :“ لدينا سنتان كأسبقية ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بتوقيف الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا بعد دفعه الحكم المساعد وكتبت :“ لذعة ريبيري ”.

كما تحدثت عن لقاء بريشيا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت :“إنتر ميلان في بريشيا مع التفكير في الميركاتو المقبل ”.

كما تحدثت عن ميلان وروما وجديد يوفنتوس الذي يغيب عنه بيانيتش ويستعيد دوغلاس كوستا.