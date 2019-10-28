برنامج ”التشيرينغيتو“: غاريث بيل لا يتدرب مع ريال مدريد ويسافر إلى لندن (صورة)

كشف برنامج ”التشيرينغيتو“، الإسباني الشهير، أن الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد، لا يتدرب مع الفريق وسافر إلى لندن، يوم الإثنين.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج على ”تويتر“، صورة لغاريث بيل وهو يتواجد في المطار؛ استعدادًا للسفر.

???? EXCLUSIVA ???? Bale no entrena con el Madrid y viaja a Londres. Todos los detalles a las 3 en #JUGONES. pic.twitter.com/XiT86AcJC3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2019

ولم يعلن النادي أو اللاعب سبب سفره في الوقت الحالي، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة مهمة في الدوري الإسباني ضد ليغانيس.

وقالت مصادر بالنادي لصحيفة ”AS“، إن اللاعب سافر إلى العاصمة الإنجليزية لقضية شخصية.

ويستضيف الريال نظيره ليغانيس، يوم الأربعاء، علمًا بأن الضيف صاحب المركز الأخير في جدول المسابقة سيخوض هذه المباراة بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بالفوز على ريال مايوركا 1-0، مطلع هذا الأسبوع.

ولم يشارك بيل في تدريبات فريقه الإسباني، يوم أمس، وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، أن اللاعب لن يستطيع مدربه زين الدين زيدان الاعتماد عليه في تلك المباراة لعدم جاهزيته.

ولكن إذاعة ”كادينا سير“ من جانبها، أشارت إلى أن الويلزي الدولي لا يعاني من أي إصابة، وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من قبل ريال مدريد بشأن اللاعب، يؤكد أنه يعاني من أي إصابة وهي سبب غيابه عن المباريات.

وكان آخر بيان رسمي طبي عن إصابات بيل، يعود إلى شهر يناير 2019، ومن قبل في سبتمبر عام 2017، وهذا لا يعكس حالة اللاعب الذي تعرض للإصابة في 6 مرات خلال آخر عامين.

ولم يشارك بيل في آخر مباراتين لنادي ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وغالطة سراي في دوري أبطال أوروبا؛ بسبب إصابة غامضة لم يكشف عن تفاصيلها الملكي.