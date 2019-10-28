هل إخفاء غاريث بيل نجم ريال مدريد تقارير إصابته عن الجمهور أمر قانوني؟

اهتمت صحيفة ”ماركا“ في عددها الصادر، يوم الاثنين، بقضية طلب الويلزي غاريث بيل من إدارة ريال مدريد عدم الإعلان عن طبيعة إصابته ومدة غيابه، واعتبرت ذلك الأمر قانونيًّا في بضع دول أوروبية.

وأكدت الصحيفة، أن إصابة بيل العضلية الأخيرة برفقة منتخب بلده لم يتم الكشف عنها بالتفصيل من إدارة ريال مدريد، لكون النجم الويلزي طلب ذلك وفقًا للقوانين، وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها لاعب من إدارة فريقه عدم الكشف عن حالته الصحية، لكنها المرة الأولى التي تصل إلى وسائل الإعلام.

ويعتبر اللاعب مجرد شخص عامل لدى مؤسسة، كما أن مرضه يدخل في خانة حماية حق المرضى وهو ما يفرض على الجميع المحافظة على المعلومات، التي تخص صحته وأن تكون فقط تحت تصرف الأطباء حسب القانون الإسباني.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن بضع حالات للاعبين في إسبانيا رفعوا قضايا ضد فرقهم لكونها أصدرت بيانات طبية بشأن صحتهم ولم تحترم خصوصيتهم في هذا الأمر، حسب القوانين.

ورغم كون الأندية الإسبانية اعتادت على إصدار بيانات طبية بشأن إصابة لاعبيها منذ فترة طويلة، لكنها حسب صحيفة ”ماركا“، تخالف القوانين وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

وتزداد الصعوبة حين يتعلق الأمر بلاعب قاصر أو تعرض لاعب لمرض خطير، إذ يفرض القانون السرية التامة على المعلومات الطبية وقد يعاقب الأطباء حال إفشائها.

وليست إسبانيا وحدها من تفرض القوانين عدم الكشف عن حالة أي مريض حتى لو كان لاعبًا، ففي ألمانيا يكتفي المدربون بالحديث عن الجانب البدني للاعبيهم والحديث عن عودتهم للملاعب دون تفاصيل كثيرة بشأن إصابتهم.

وأعطت الصحيفة مثلًا بالدولي الإسباني باكو ألكاسير، الغائب منذ شهر تقريبًا عن بروسيا دورتموند، الذي لم يتحدث علنًا عن طبيعة إصابته ولا عن مدة غيابه وحدها بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن إصابة في الكاحل.

وحتى في إنجلترا، لا تقدم الأندية بيانات طبية عن إصابة لاعبيهم ويكتفي المدربون بالإجابة عن أسئلة تخص اللاعب عبر الإجابة إن كانت الإصابة قوية أو خفيفة دون تفاصيل أكثر.

وحين أصيب الدولي الإسباني رودري برفقة مانشستر سيتي تحدث مدربه بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي، وقال: ”كل ما أعرف ما قاله الأطباء سيكون بخير بعد العطلة الدولية“.

بينما في إيطاليا وحده ”روما“ يصدر بيانات طبية بشأن إصابة لاعبيه دون تفاصيل بينما في فرنسا فنادي باريس سان جيرمان يصدر بيانات طبية بالتفاصيل بشأن إصابة لاعبيه.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية القانون مختلف في الرياضة، حيث يعتبر المشجعون كعملاء من حقهم معرفة كل شيء يدور في كل ملعب.

وتصدر الاتحادات الرياضية بيانات مفصلة بشأن إصابات اللاعبين ومدة غيابهم بشكل دائم لتكون الجماهير على علم بكل شيء عن اللقاءات التي ستشاهدها والغيابات المحتملة.