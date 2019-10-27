قبل مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس.. لغز إصابة غاريث بيل يحير جمهور ”الميرنغي“

سطلت تقارير إسبانية الضوء على ما سمَّته ”لغز غاريث بيل”، مع ريال مدريد في ظل إصابته التي يعانيها اللاعب أخيرًا، ولم يأتِ أي إعلان رسمي من جانب النادي بشأنها وكم ستطول مدة غياب اللاعب الويلزي.

النجم الويلزي تعرّض لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا بتصفيات يورو 2020 في التوقف الدولي الماضي، لكن ريان غيغز مدربه قلل وقتها من شأن الإصابة وقال إنها مجرد شد عضلي.

وأشارت صحيفة ”ABC“، في تقرير لها، اليوم الأحد: ”اللاعب يُعاني آلامًا على مستوى العضلة النعلية، ريال مدريد لم ينشر تقريرًا طبيًّا عن حالته لأن الفحوصات لم تكشف أي إصابة“.

وأضاف التقرير: ”غاريث بيل عاد من أسبوع الفيفا ببعض الآلام على مستوى العضلة النعلية، ولكن الفحوصات لم تكشف وجود إصابة بشكلٍ مؤكد“.

وتابعت: ”منذ عام 2013 عندما وصل إلى ريال مدريد، عانى غاريث بيل 26 إصابة، 19 إصابة كانت في العضلة النعلية و14 إصابة منها كانت في القدم اليسرى“.

وواصل فريق ريال مدريد استعداداته لمواجهة ليغانيس، يوم الأربعاء المقبل، بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بحصة تدريبية لم يشارك فيها كل من غاريث بيل ورافائيل فاران وخاميس رودريغيز على أرضية الملعب.

وحسب ما أعلن النادي الملكي في بيانه، فقد تدرب هؤلاء الأربعة داخل الصالة الرياضية بينما واصل المصابون لمدة طويلة وهم ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو عمليات التأهيل والتعافي.

Training | Nacho and Marco Asensio continued with their recovery programmes, whilst Gareth Bale trained alone out on the grass pic.twitter.com/dxt6sdYpVd — Real Madrid Info (@RMadridInfo) October 24, 2019

إخفاء تقرير الإصابة

برنامج ”إل تشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، ذكر عبر صحفيه إدو أجيرّي أن بيل طلب من ريال مدريد عدم إصدار تقرير طبي بشأن إصابته.

الجناح صاحب الـ30 عامًا تعطلت مسيرته في العاصمة الإسبانية بفعل الإصابات، لكنه كان حاضرًا في تشكيل زين الدين زيدان بشكل دائم هذا الموسم حتى ابتعاده عن آخر مباراتين.

ولعب بيل 7 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفين، وصنع هدفين آخرين.

مانشستر يونايتد

وكانت تقارير كشفت عن سر رفض نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد اتحيت له فرصة استعارة غاريث بيل من ريال مدريد في الصيف الماضي بعدما أخبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي الجناح الويلزي بعدم دخوله ضمن حساباته للموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا لغاريث بيل لكنه النادي الإنجليزي تخوف من إتمام الصفقة بسبب إصابات الويلزي في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد عين موظفين متخصصين بتحليل كل كبيرة وصغيرة عن الصفقات المحتملة من الذين رفضوا صفقة بيل.

وقال مصدر مقرب من مانشستر يونايتد للصحيفة: ”الشياطين الحمر وافقوا على دفع راتب غاريث بيل لكنه مشروط بعدد مشاركته مع الفريق هذا الموسم“.

يشار إلى أن غاريث بيل رفض كل العروض المقدمة له في الصيف الماضي من أجل البقاء في صفوف ريال مدريد الذي يمنحه 16 مليون يورو في السنة الواحدة.