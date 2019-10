قبل مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس.. لغز إصابة غاريث بيل يحير جمهور ”الميرنغي“

سطلت تقارير إسبانية الضوء على ما سمَّته ”لغز غاريث بيل”، مع ريال مدريد في ظل إصابته التي يعانيها اللاعب أخيرًا، ولم يأتِ أي إعلان رسمي من جانب النادي بشأنها وكم ستطول مدة غياب اللاعب الويلزي.

النجم الويلزي تعرّض لإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا بتصفيات يورو 2020 في التوقف الدولي الماضي، لكن ريان غيغز مدربه قلل وقتها من شأن الإصابة وقال إنها مجرد شد عضلي.

وأشارت صحيفة ”ABC“، في تقرير لها، اليوم الأحد: ”اللاعب يُعاني آلامًا على مستوى العضلة النعلية، ريال مدريد لم ينشر تقريرًا طبيًّا عن حالته لأن الفحوصات لم تكشف أي إصابة“.

وأضاف التقرير: ”غاريث بيل عاد من أسبوع الفيفا ببعض الآلام على مستوى العضلة النعلية، ولكن الفحوصات لم تكشف وجود إصابة بشكلٍ مؤكد“.

وتابعت: ”منذ عام 2013 عندما وصل إلى ريال مدريد، عانى غاريث بيل 26 إصابة، 19 إصابة كانت في العضلة النعلية و14 إصابة منها كانت في القدم اليسرى“.

وواصل فريق ريال مدريد استعداداته لمواجهة ليغانيس، يوم الأربعاء المقبل، بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، بحصة تدريبية لم يشارك فيها كل من غاريث بيل ورافائيل فاران وخاميس رودريغيز على أرضية الملعب.

وحسب ما أعلن النادي الملكي في بيانه، فقد تدرب هؤلاء الأربعة داخل الصالة الرياضية بينما واصل المصابون لمدة طويلة وهم ناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو عمليات التأهيل والتعافي.

Training | Nacho and Marco Asensio continued with their recovery programmes, whilst Gareth Bale trained alone out on the grass pic.twitter.com/dxt6sdYpVd

— Real Madrid Info (@RMadridInfo) October 24, 2019