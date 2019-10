هل يضحي ريال مدريد بغاريث بيل ولوكا يوفيتش في الميركاتو الشتوي لضم ليفاندوفسكي؟

أفادت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد يدرس فكرة طموحة للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتألق ليفاندوفسكي الموسم الحالي وسجل 18 هدفًا من 13 مباراة فقط حيث يتطلع الفريق البافاري للمنافسة على لقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وواصل المهاجم البولندي تألقه، يوم الثلاثاء، عندما سجل هدفين ضد أولمبياكوس اليوناني في فوز بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اليونان ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن تألقه اللافت جذب انتباه ريال مدريد حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في 12 مباراة متتالية لبايرن ميونخ هذا الموسم وفشل فقط في هز الشباك خلال خسارة النادي البافاري أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية في أغسطس/ آب الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني ريال مدريد من ندرة الأهداف، حيث سجل إيدن هازارد القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو هدفًا واحدًا بقميص النادي الملكي، في حين عانى المهاجم الوعد لوكا يوفيتش من وقت عصيب للغاية حيث فشل في التسجيل في أي من مبارياته التسع.

Congrats, @lewy_official ❤️

Robert Lewandowski is now 5️⃣th in the all-time @ChampionsLeague top scorer charts ????‍♂️ pic.twitter.com/Hgsvb0JJQ8

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 23, 2019