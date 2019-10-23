هل يضحي ريال مدريد بغاريث بيل ولوكا يوفيتش في الميركاتو الشتوي لضم ليفاندوفسكي؟

أفادت تقارير صحيفة إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد يدرس فكرة طموحة للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتألق ليفاندوفسكي الموسم الحالي وسجل 18 هدفًا من 13 مباراة فقط حيث يتطلع الفريق البافاري للمنافسة على لقبي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وواصل المهاجم البولندي تألقه، يوم الثلاثاء، عندما سجل هدفين ضد أولمبياكوس اليوناني في فوز بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اليونان ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن تألقه اللافت جذب انتباه ريال مدريد حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في 12 مباراة متتالية لبايرن ميونخ هذا الموسم وفشل فقط في هز الشباك خلال خسارة النادي البافاري أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية في أغسطس/ آب الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني ريال مدريد من ندرة الأهداف، حيث سجل إيدن هازارد القادم من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو هدفًا واحدًا بقميص النادي الملكي، في حين عانى المهاجم الوعد لوكا يوفيتش من وقت عصيب للغاية حيث فشل في التسجيل في أي من مبارياته التسع.

Congrats, @lewy_official ❤️ Robert Lewandowski is now 5️⃣th in the all-time @ChampionsLeague top scorer charts ????‍♂️ pic.twitter.com/Hgsvb0JJQ8 — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 23, 2019

ليفاندوفسكي صفقة رابحة

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نقلا عن موقع ”OK Diario“ الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد جاهز للانطلاق نحو ماكينة الأهداف البولندية ، حيث يتطلع لتجاوز برشلونة للفوز بلقب الليغا.

وسيحاول ريال مدريد إغراء بايرن بصفقة مالية فضلًا عن لاعب إضافي ويبدو أن الويلزي غاريث بيل ويوفيتش الأقرب للرحيل مقابل ليفاندوفسكي.

ويمكن لريال مدريد الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ستة أهداف في ثماني مباريات من الدوري الإسباني، لكن اللمسة القاتلة للاندوفسكي ستضع العملاق الإسباني في صدارة المرشحين للفوز بالليغا هذا الموسم.

ومن المعتقد أن بايرن يقدر قيمة ليفاندوفسكي بحوالي 65 مليون جنيه إسترليني، وهو ثمن باهظ للاعب في الثلاثينات من عمره ، لكن بالتأكيد سيكون ريال مدريد على استعداد لدفعه.

كافح نادي مدريد في بعض الأوقات هذا الموسم وكانت هناك تقارير تفيد بأن منصب زيدان في خطر على الرغم من أن الفريق خفف من الضغط على المدير الفني الفرنسي بفوزه خارج الديار بهدف نظيف على غلطة سراي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني خلف برشلونة بعد خسارته أمام ريال مايوركا يوم السبت الماضي.

كما أنه يتأخر بفارق خمس نقاط عن باريس سان جيرمان الفرنسي متصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.