ترتيب الدوري الإسباني بعد انتزاع غرناطة للصدارة (صورة)

انتزع نادي غرناطة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الصعب بنتيجة 1/0 على ضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وجاء هدف المباراة الوحيد في المباراة بتوقيع ألفارو فاديو في الدقيقة 61، بمساعدة كارلوس فيرنانديز، ليرفع الفوز رصيد غرناطة إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة عن برشلونة الذي تأجلت مباراته مع ريال مدريد في الجولة العاشرة لأسباب أمنية.

ويملك غرناطة 20 نقطة من 10 مباريات في الصدارة، مقابل 19 نقطة لبرشلونة من 9 مباريات في المركز الثاني، و19 نقطة كذلك لريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية لكنهم لعبوا 10 مباريات.

يأتي ريال مدريد في المركز الخامس وفي جعبته 18 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس.

وتساوى ريال سوسيداد في رصيد النقاط مع برشلونة بعدما سانده الحظ وفاز 1/0 على سيلتا فيغو ليواصل بدايته الرائعة للموسم اليوم الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: