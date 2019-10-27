ريال سوسيداد يهزم سيلتا فيغو ويزاحم برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

تساوى ريال سوسيداد في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سانده الحظ وفاز 1/0 على سيلتا فيغو ليواصل بدايته الرائعة للموسم اليوم الأحد.

وسجل السويدي البديل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعدما قابل كرة عرضية من مارتن أوديغارد.

وأهدر سانتي مينا مهاجم سيلتا فيغو فرصتين خطيرتين للتسجيل في الشوط الأول بينما تراجع صاحب الأرض عقب طرد بابي شيخ بسبب الإنذار الثاني في الشوط الثاني.

وبات رصيد سوسيداد 19 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني لكن يتبقى لبرشلونة مباراة إضافية حيث كان من المفترض أن يواجه ريال مدريد لكنها تأجلت لأسباب أمنية وستقام في ديسمبر كانون الأول.

ويحتل أتلتيكو مدريد، الذي يملك أيضًا 19 نقطة، المركز الثالث بعد الفوز 2/0 على أتلتيك بلباو يوم السبت.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن: