هل يفقد لوكا مودريتش مركزه الأساسي في ريال مدريد؟

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط نادي ريال مدريد قد يفقد مركزه الأساسي في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويغيب مودريتش عن ريال مدريد للإصابة التي تعرض لها في مباراة كرواتيا وويلز في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020، لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قالت إن مودريتش قد يواجه عقبة للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة.

ووفقًا للصحيفة فإن مودريتش سيواجه صعوبة في العودة لمركزه الأساسي في ريال مدريد بعد المستوى المميز الذي قدّمه الثنائي، الألماني توني كروس والأوروغواياني فيدي فالفيردي أمام غالاتا سراي التركي، في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، ورغبة المدرب زين الدين زيدان في الحفاظ على التجانس بين أعضاء الفريق، مع العلم أن مكان كاسيميرو غير قابل للمساس.

وينتهي عقد مودريتش، البالغ من العمر 34 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو المقبل، ولا توجد أي علامات على تجديده حتى الآن، ما يوحي أن الموسم الحالي هو الأخير للاعب الكرواتي مع ريال مدريد.

وتحول مودريتش إلى لاعب أساسي في تشكيلة ريال مدريد عندما انضم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي 2012، قادمًا من توتنهام بناءً على طلب من المدرب البرتغالي آنذاك جوزيه مورينيو، واستمر مودريتش أساسي مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ورافائيل بنيتيز وزين الدين زيدان وجولين لوبتيغي.

وشارك مودريتش في 5 مباريات الموسم الحالي، بواقع 246 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، ويملك اللاعب الكرواتي 308 مباريات مع ريال مدريد، سجل فيها 18 هدفًا وصنع 48، علمًا أنه أحرز مع الفريق الملكي لقبًا في الدوري الإسباني، لقبًا في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

واختير مودريتش أفضل لاعب في أوروبا للعام 2018 بحسب الاتحاد الآوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ونال جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ للعام ذاته، بعد أن قاد منتخب بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.