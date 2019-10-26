صحيفة: ريال مدريد يزاحم يوفنتوس على موهبة الدوري الإيطالي

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد صفقة واعدة من الدوري الإيطالي.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن ريال مدريد معجب بقدرات الشاب فيدريكو كييزا جناح فيورنتينا المتألق منذ أكثر من موسم، والذي يسعى يوفنتوس بقوة للتعاقد معه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كييزا، الذي أكمل 22 عامًا أمس الجمعة، أحد أبرز المواهب في الدوري الإيطالي، ويعد هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل يوفنتوس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وسجل كييزا هدفين وصنع 4 في 9 مباريات مع فيورنتينا الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى تسجيل 16 هدفًا وصناعة 18 في 108 مباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، علمًا أن عقده مع الفيولا يمتد حتى العام 2022.

وذكرت تقارير سابقة أن إدارة فيورنتينا لن تسمح بالتخلي عن كييزا بأقل من 60 مليون يورو.

وبحسب ”كالتشيو ميركاتو“ فإن ريال مدريد مهتم بكييزا، الذي شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا الأول، رغم امتلاكه أكثر من لاعب كبير في مركز الجناح، مثل رودريغو جوس، وفينيسيوس جونيور، وغاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو وإدين هازارد.

وفي سبتمبر الماضي عبّر روكو كوميسو رئيس فيورنتينا عن رغبته في الحفاظ على فيديريكو كييزا، وقال كوميسو في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”لم أشتر فيورنتينا لكسب الأموال، لكنني فعلت ذلك لأنني أريد الفوز بشيء ما هنا“.

وأضاف ”أنا أعرف أنه لكي أفوز ببطولة يجب أن أحافظ على بقاء أفضل اللاعبين بالفريق، وكي أكون صادقًا، ليس لدينا العديد من اللاعبين الرائعين لكننا سنفعل كل ما وسعنا لإبقاء اللاعبين في النادي“.

واختتم ”قلت في وقت سابق من هذا العام إنني أتمنى بقاء كييزا لموسم آخر، لكنني أود أن يظل أكثر من ذلك“.

مورينيو يتربص بزيدان

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كشف لبعض المقربين منه وجهته المقبلة، وهي بعيدة تمامًا عن الأسماء السابقة.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مورينيو متأكد تمامًا من أنه سيعود لقيادة نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقات المتميزة التي يحظى بها مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأضافت بقولها: ”بدأ مورينيو بالفعل في تشكيل جهازه المعاون الذي سيخوض به تجربته التدريبية المقبلة، وأبلغ بعض أفراد هذا الجهاز أن الوجهة القادمة ستكون في العاصمة الإسبانية، وبالتحديد في ريال مدريد“.

فرصة جديدة

وتابعت الصحيفة قائلة: ”يعلم مورينيو أن الفرنسي زين الدين زيدان لن يستمر طويلًا مع ريال مدريد، خاصة أن مصيره يبدو متأرجحًا مع كل مباراة يخوضها الميرينغي، حيث كان مرشحًا للإقالة إذا تعثّر الفريق أمام غالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتصر 1/0 بهدف للألماني توني كروس“.

وأكدت أن مورينيو يرى أن زيدان لم يعد يحظى بأي قبول داخل دائرة صنع القرار في النادي الملكي، وبالتالي فإنه لن يستمر طويلًا.

ومضت تقول: ”ينتظر مورينيو العودة؛ لأنه يرى أنه يستحق فرصة ثانية جديدة في قيادة ريال مدريد بعد ولايته الأولى التي استمرت منذ عام 2010 إلى 2013“.

ويعمل مورينيو حاليًا في فريق شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية لتحليل المباريات، ولكنه حريص على العودة إلى التدريب.

يوسف عطال

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن ألفارو أودريوزولا ليس ضمن خطط ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يضع أودريوزولا ضمن خططه وأن إدارة النادي تريد بيع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوي في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن ريال مدريد يضع كلًا من الجزائري يوسف عطال، ظهير نادي نيس الفرنسي، ودافيد كالابريا، لاعب ميلان الإيطالي، ولوكاس كلوسترمان، لاعب لايبزيغ الألماني ضمن خططه لتعويض أودريوزولا في يناير المقبل.