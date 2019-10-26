أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على هدف برازيلي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أتلتيكو مدريد، دخل دائرة المنافسة مع نادي برشلونة للحصول على اللاعب البرازيلي إيفرتون سواريس من جريمبو.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن إيفرتون سواريس، البالغ من العمر 23 عامًا، ضمن دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في حين يريد أتلتيكو مدريد ضم اللاعب البرازيلي لتدعيم خط هجومه الذي يضم الثلاثي ألفارو موراتا وجواو فيلكس ودييغو كوستا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة، تواجد في مباراة فلامنغو وجريميو في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي انتهت بفوز زملاء كايو 5/0.

وفي يوليو الماضي قالت صحيفة ”ماركا“ إن إيفرتون بات قريبًا من الانتقال إلى آرسنال مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم. وسجل إيفرتون 12 هدفًا وصنع 6 أهداف في 32 مباراة مع جريمبو في بطولتي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، على مدار 2426 دقيقة.

تصريحات تير شتيغن

وتحدث الحارس الألماني تير شتيغن للمجلة الألمانية ”11 freunde“ عن خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا مرتين بعد ريمونتادا فريقي روما وليفربول وعن علاقته بالحارس الأول الألماني مانويل نوير.

وقال حارس برشلونة عن سبب خروج فريقه من دوري الأبطال رغم تسجيله نتائج جيدة في الذهاب: ”يمكن تبرير ذلك بأخطاء في التكتيك أو مشاكل في اللعب، يجب النظر للأمر بشكل أعمق نحو علم النفس، لا أقول إن ذلك لن يحدث لنا مجددًا، لقد تجمدنا لكوننا لا نعرف تفسيرًا لذلك“.

وخرج برشلونة من ربع نهائي موسم 2017-2018 على يد روما رغم فوزه ذهابًا 4-1 لكنه خسر إيابا 3-0، ثم من نصف نهائي النسخة الماضية أمام ليفربول حيث فاز ذهابًا 3-0 وخسر إيابا 4-0.

وأكد الحارس الدولي الألماني أنه يرغب في ترك بصمة في برشلونة وقال: ”جئت لبرشلونة لأني أرغب في ترك أثر في الفريق وفي أسلوب لعبه، ما يهم هو الألقاب حيث الذكريات الجميلة التي يعيشها اللاعبون والفريق“.

وانتقل تير شتيغن لبرشلونة صيف 2014 وشارك في 202 لقاء برفقة الفريق وتوج بـ11 لقبً منها دوري أبطال أوروبا العام 2015 و 3 ألقاب في الدوري الإسباني.

وتحدث الحارس الثاني للمنتخب الألماني عن علاقته بمانويل نوير حارس بايرن ميونخ وعميد المنتخب وقال: ”نحن لاعبان محترفان ونحن نحارب من أجل هدف واحد لكن يمكننا التحدث عن كل شيء بغض النظر عن الطموحات“.

واحتج تير شتيغن على عدم مشاركته رسميًا برفقة المنتخب الألماني وأدى ذلك لجدل كبير في ألمانيا ونقاش ساخن بين إدارة بايرن ميونخ والحارس مانويل نوير ومدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف الذي حسم الأمر وأشرك الحارس في لقاء ودي أمام الأرجنتين.

لا مجاملات لبرشلونة وريال مدريد

بعد 9 جولات خسر برشلونة 8 نقاط فيما خسر ريال مدريد 9 نقاط وتعرض الفريقان للهزيمة حيث خسر المتصدر برشلونة لقاءين وخسر ريال مدريد لقاء واحدًا.

ولم يكن الحكام في صالح الفريقين رغم الاتهامات السابقة بأنهما الفريقان اللذان يستفيدان من التحكيم في إسبانيا وفق قانون الأقوى، وجاءت القرارات في غير صالحهما في بداية الموسم.

ورصدت صحيفة ”أس“ الإسبانية أبرز القرارات التي لم تكن في صالح الفريقين من طرف الحكام:

بطاقات وطرد أكثر

رغم أن فريق خيتافي هو أكثر الفرق حصولًا على البطاقات في الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكن برشلونة هو الفريق الذي حصل لاعبوه على بطاقات أكثر بسبب الاحتجاج على قرارات الحكام.

وحصل 7 لاعبين من برشلونة على بطاقات للاحتجاج على قرارات الحكام فيما كان نصيب ريال مدريد أقل كثيرًا واكتفى ببطاقة واحدة.

ويحتل الفريقان الصف الأول في البطاقات الحمراء برفقة ريال بيتيس بـ3 لاعبين حيث حصل كل من لينيغليت وعثمان ديمبلي وأروخو من برشلونة على بطاقات حمراء، ولوكا مودريتش وغاريث بيل وألفارو أودريوزلا من ريال مدريد تعرضوا للطرد.