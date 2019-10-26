عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عملية مبابي“.. الحياة الجديدة لأنسو في برشلونة.. ولاوتارو أولوية (صور)

شكلت مباريات نهاية الأسبوع من الدوريات الأوروبية وغياب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي تم تأجيله لأسباب أمنية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين كنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي ولاعبه المعار للاس بالماس بيدري وغياب غاريث بيل عن اللعب وانتظار إيطاليا لزلاتان إبراهيموفيتش وبحث برشلونة عن خليفة سواريز وهجوم مالديني على برلسكوني.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على غياب الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكن الأنظار ستتجه لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت ”اليوم كان يوم الكلاسيكو“.

كما اهتمت بباقي مباريات السبت من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي الذي لم يلعب في الفريق منذ حوالي شهر مؤكدة أنه سيكون له دور في الفريق وكتبت ”حلول لفاتي، الحياة الجديدة لأنسو في برشلونة“.

كما اهتمت بمباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني وكتبت ”جولة عادية دون كلاسيكو“.

الصحيفة بدورها اهتمت بلاعب برشلونة الشاب بيدري المعار للاس بالماس وكتبت ”بيدري الأكبر جاذبية في مونديال تحت 17 عامًا“.

كما تحدثت عن غاريث بيل نجم ريال مدريد وغيابه لفترة دون لعب.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لاعب برشلونة الشاب بيدري المعار للاس بالماس كما تحدثت عن الكلاسيكو المؤجل وكتبت ”برشلونة يعيد 3،5 مليون يورو للمشجعين بعد تأجيل الكلاسيكو“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كليان مبابي وكتبت ”ريال مدريد: عملية مبابي“.

كما تحدثت عن مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بعد تأجيل الكلاسيكو.

أس

ركزت الصحيفة على اللاعبين المعارين من ريال مدريد لفرق أخرى والذين يتألقون حاليًا في فرقهم الجديدة وتحدثت عن إمكانية عودتهم وكتبت ”عملية الرجوع“.

كما اهتمت بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني ومباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وكتبت ”موراتا سيكون أخيرًا رسميًا وكوريا يرافقه“.

كما تحدثت عن برشلونة وخلافة لويس سواريز وكتبت ”لوتارو أولوية ليكون بديلًا لسواريز“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على نصف نهائي كأس العالم للرغبي والذي يجمع منتخب إنجلترا بمنتخب نيوزيلندا وكتبت ”مارو إيتوجي يعد بسحق القوة العالمية نيوزلندا في نصف النهائي“.

كما تحدثت عن فوز ليستر سيتي الكبير على ساوثهامبتون 9/0 وكتبت ”ليستر سيتي يفوز بحصة رغبي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو على نانت 1/0 بهدف لوسام بن يدر الذي اعتلى صدارة الهدفين في الدوري الفرنسي وكتبت ”بن يدر عامل حظ“.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس العالم للرغبي والذي يجمع إنجلترا ونيوزيلندا.

الصحيفة اهتمت بلقاء أولمبيك ليون وميتز وكتبت ”ليون غير متأكد من أي شيء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على صراع القمة في الدوري الإيطالي حيث يرحل يوفنتوس المتصدر لمواجهة ليتشي ويستضيف إنتر ميلان بارما في صراع من أجل الصدارة وتألق للمهاجمين الأرجنتينيين لاوتارو وهيغواين.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل إبراهيموفيتش بعد إقصائه رفقة فريقه من الدوري الأمريكي للمحترفين وكتبت ”إبرا غاضب وإيطاليا تنتظره“.

كما اهتمت بتصريحات مالديني حول ميلان وكتبت ”مالديني: ميلان في القمة أو الذهاب بعيدًا“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على سعي يوفنتوس للتعاقد مع الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وكتبت ”يوفنتوس والحسابات من أجل مبابي“.

كما اهتمت بتصريحات باولو مالديني أسطورة ميلان وكتبت ”مالديني يهاجم برلسكوني“.