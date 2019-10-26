ريال مدريد يستعيد 5 نجوم دون تكلفة‎

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد سيستعيد 5 من نجومه المعارين في الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة ”أس“ مقالًا بعنوان ”عملية العودة“ تحدثت فيه عن عودة 5 لاعبين معارين إلى أندية أخرى وهم الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال مايوركا، والإسباني داني سيبايوس من آرسنال، والمغربي أشرف حكيمي من بروسيا دورتموند، والإسباني سيرجيو ريغيلون من إشبيلية، والنرويجي مارتن أوديغارد من ريال سوسيداد.

وأضافت ”أس“ أن عملية عودة اللاعبين الخمسة لن تكلف خزينة ريال مدريد أي جزء من المال.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن عودة اللاعبين الخمسة تشكل نبأ عظيمًا للنادي لسببين، إذ لن يكون من الضروري التعاقد مع أي لاعب في يناير، ولأنه في يونيو المقبل يمكن تركيز كل الجهود الاقتصادية في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وأشارت ”أس“ إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحبذ العودة إلى سياسة التعاقدات الكبيرة بالتوقيع مع لاعب كبير في كل موسم ويركز على ضم مبابي في الصيف وليس دفع الأموال في سوق الانتقالات الشتوية.

مبابي حلم بيريز

ويسعى ريال مدريد لضم المهاجم الفرنسي الشاب بعدما صرف النظر عن ضم نيمار زميل مبابي في النادي الباريسي، حيث وضع النادي الملكي المهاجم الدولي الفرنسي على رأس المطلوبين العام الماضي.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية الجمعة أن مبابي قال لمحطة ”RMC Sport“ عقب تسجيله ”هاترك“ في مرمى كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا إنه ”يريد أن يوضح مدى صعوبة اللعب من دونه“، في إشارة واضحة إلى مدربه، الذي أطلق تصريحًا قبلها قال فيه إنه ”سيكره الاستغناء عن لاعب مثل مبابي“، في إشارة إلى إمكانية الاستغناء عنه.

وقال أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 في روسيا إنه كان يرغب في إثبات صعوبة أن يلعب فريقه من دونه وفعل ذلك بتسجيل 3 أهداف بعد المشاركة كبديل خلال الفوز بخماسية نظيفة خارج الأرض على كلوب بروغ يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عامًا في وقت مبكر من الشوط الثاني وقدم أداء مذهلًا ليصبح بطل فرنسا على أعتاب بلوغ الدور الثاني بعدما حافظ على العلامة الكاملة وحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وقال مبابي للصحفيين ”بالفعل كنت أرغب في اللعب كأساسي وكنت أعتقد أني سأبدأ. لكن المدرب اتخذ قراره وكان يجب قبول ذلك“.

وكان مبابي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وشارك في عدد قليل من المباريات هذا الموسم بينما أكد توخيل قبل اللقاء أنه لن يغامر بإشراك اللاعب الواعد لمدة 90 دقيقة في بلجيكا.

وأظهر مبابي بالفعل لماذا يعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 21 دقيقة.

يوسف عطال على رادار ريال مدريد

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن ألفارو أودريوزولا ليس ضمن خطط ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لا يضع أودريوزولا ضمن خططه وأن إدارة النادي تريد بيع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن ريال مدريد يضع كلًا من الجزائري يوسف عطال، ظهير نادي نيس الفرنسي، ودافيد كالابريا، لاعب ميلان الإيطالي، ولوكاس كلوسترمان، لاعب لايبزيغ الألماني، ضمن خططه لتعويض أودريوزولا في يناير المقبل.

ويوسف عطال، البالغ من العمر 23 عامًا، شارك مع نيس في 7 مباريات الموسم الحالي، جميعها في الدوري الفرنسي، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، علمًا أنه شارك في 16 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، وشارك في 4 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي نجح فيها رفاقه في التتويج باللقب.