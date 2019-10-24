تقرير: ريال مدريد يبرم أولى الصفقات

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الخميس أولى صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب ”كادينا سير“ فإن فابيان رويز لاعب نابولي سيكون أولى صفقات ريال مدريد المقبلة، ووفقًا لما نشرته الشبكة الإسبانية فإن نادى ريال مدريد نجح في الحصول على توقيع الإسباني فابيان رويز من نادي نابولي الإيطالي، وسيتم الإعلان عن الصفقة فى الوقت المناسب.

وارتبط فابيان رويز بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة كما تردد أن مانشستر سيتي الإنجليزي انضم إلى عملاقي إسبانيا للظفر بخدمات اللاعب الإسباني.

وتسعى إدارة ريال مدريد لتدعيم خط الوسط فى ظل القصور الفني الواضح على أداء الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش خلال الموسم الجاري.

ووضع مسؤولو ريال مدريد فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، خاصة أن مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان يريد تجديد دماء خط وسط الفريق.

وكان زيدان يريد التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن تمسك إدارة المانيو باللاعب والمغالاة في سعره منعا إتمام الصفقة حتى الآن.

مستقبل إيسكو

ووفقًا لما ذكره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، يوم الأربعاء، فإن إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل بسبب قلة المشاركة مع الفريق الملكي هذا الموسم.

وتابع الموقع، أن ريال مدريد رصد 55 مليون يورو من أجل التخلي عن إيسكو في يناير المقبل، في ظل مستواه المتواضع هذا الموسم مع المرينغي، وأشار إلى أن يوفنتوس ينافس إنتر ميلان ومانشستر سيتي على ضم إيسكو في الميركاتو الشتوي من ريال مدريد.

ولعب إيسكو 170 دقيقة مع ريال مدريد في الموسم الجاري؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها وعدم اعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق عليه في الكثير من المباريات.

ويفضل زين الدين زيدان الاعتماد على فيدريكو فالفيردي وخاميس رودريغيز وفينيسيوس جونيور ورودريغو جوس على حساب إيسكو هذا الموسم.

غاريث بيل وليفاندوفسكي

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، نقلًا عن موقع ”OK Diario“ الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد جاهز للانطلاق نحو ماكينة الأهداف البولندية، حيث يتطلع لتجاوز برشلونة للفوز بلقب الليغا.

وسيحاول ريال مدريد إغراء بايرن بصفقة مالية فضلًا عن لاعب إضافي ويبدو أن الويلزي غاريث بيل ويوفيتش الأقرب للرحيل مقابل ليفاندوفسكي.

ويمكن لريال مدريد الاعتماد على الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل ستة أهداف في 8 مباريات من الدوري الإسباني، لكن اللمسة القاتلة لليفاندوفسكي ستضع العملاق الإسباني في صدارة المرشحين للفوز بالليغا هذا الموسم.

ومن المعتقد أن بايرن يقدر قيمة ليفاندوفسكي بحوالي 65 مليون جنيه إسترليني، وهو ثمن باهظ للاعب في الثلاثينات من عمره، لكن بالتأكيد سيكون ريال مدريد على استعداد لدفعه.

ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة خلف برشلونة الذي يملك 19 نقطة.

موعد الكلاسيكو

ستطعن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ضد قرار الاتحاد المحلي للعبة بإقامة القمة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد، يوم الأربعاء 18 ديسمبر كانون الأول.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري لأسباب أمنية، وقالت رابطة الدوري في بيان اليوم الخميس: ”ستلجأ رابطة الدوري الإسباني إلى الإجراءات القضائية والإدارية من أجل الدفاع عن الأندية المنضمة للرابطة“.

وأضافت أنه لا يوجد لائحة تسمح للأندية باختيار موعد المباراة، وأكدت الرابطة أن الخسائر الناتجة من إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر كانون الأول، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلًا من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في قطالونيا، ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.