تقرير: فيديريكو فالفيردي ورودريغو يحلقان في ريال مدريد

اهتمت صحيفة “ أس “ في تقرير لها بالثنائي الشاب الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي رودريغو، واللذين منحهما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الثقة في لقاء مصيري أمام غالاتا سراي التركي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا .

وفاز ريال مدريد في اللقاء بهدف من توقيع الألماني توني كروس، ليصعد للمركز الثاني في المجموعة الأولى ويبقي على حظوظه قوية في التأهل لدور الـ16 بعد بداية متعثرة حصل خلالها على نقطة من لقاءين .

وكانت مفاجأة زيدان في لقاء إسطنبول في التشكيل الأساسي مشاركة البرازيلي رودريغو في الجهة اليمنى مفضلًا إياه على مواطنه الشاب فينسيوس جونيور والكولومبي جيمس رودريغيز وحتى الإسباني إيسكو، حيث كان من الممكن إشراكه كلاعب وسط رابع.

وجاء تفضيل زيدان لرودريغو على حساب فينسيوس جونيور بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير في لقاء ريال مايوركا في الدوري الإسباني بشأن عدم تطوير جانبه السيئ في إنهاء العمليات أمام المرمى.

وقبل لقاء غالاتا سراي لم يمنح زيدان رودريغو سوى 19 دقيقة أمام أوساسونا، حيث سجل هدفًا و24 دقيقة أمام ريال مايوركا، لكنه خلال لقاء غالاتا سراي كانت أرقامه أفضل من مواطنه في التمرير واسترجاع الكرة وقام بواجبه الدفاعي والهجومي بشكل جيد.

ويمنح تألق الشاب البرازيلي في لقاء غالاتا سراي على الجهة اليمنى إمكانيات جيدة للمدرب الفرنسي في ظل علاقته السيئة بالويلزي غاريث بيل، والذي يغيب بسبب الإصابة ويشغل الجهة حين يكون جاهزًا للعب.

وأصبح رودريغو سابع أصغر لاعب يبدأ لقاء في دوري الأبطال رفقة ريال مدريد، وسبقه لذلك كل من: الكاميروني صامويل إيتو والفرنسي رافائيل فاران والحارس إيكر كاسياس وراؤول غوانزاليس وفينسيوس جونيور وخيسي رودريغيز .

وسجل ريال مدريد الشاب القادم من سانتوس في لائحة الفريق الثاني وبإمكانه اللعب في نهاية الأسبوع رفقة الفريق الثاني بعد تأجيل الكلاسيكو الذي كان مقررًا بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو.

فيديريكو فالفيردي قرر البقاء وفرض نفسه أساسيًا

أصبح لاعب الوسط الأوروغواياني الشاب فيديريكو فالفيردي لاعبًا أساسيًا لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في وسط الميدان، في اللقاءات الكبرى؛ لما يقدمه من جهد ومستوى في الجانب الدفاعي واسترجاع الكرات والمساهمة في الهجوم أيضًا .

ورغم كون اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا كان مرشحًا للرحيل في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لعدة فرق، لكنه فضل البقاء بطلب من المدرب الفرنسي، وأعطى زيدان إشارات للاعب في نهاية الموسم الماضي، حيث أشركه في 7 من 11 لقاء، وهذا الموسم في 5 من 8 لقاءات .

وأعطى زيدان فالفيردي الفرصة في أهم لقاءين هذا الموسم، كأساسي في الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وفي لقاء غالاتا سراي في دوري الأبطال .

وغاب اللاعب عن لقاء باريس سان جيرمان للإصابة، لكن مستواه تطور بشكل ملحوظ، خصوصًا في الجانب الهجومي، حيث أصبح أكثر تسديدًا على المرمى، وسدد مرتين.