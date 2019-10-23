خوفًامن فشل صفقة مبابي.. ريال مدريد يلجأ إلى الخطة (B)

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن ضالته الهجومية، في ظل رغبته لتعزيز الجبهة الأمامية بمهاجم مميز يكون إلى جوار الفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي ذلك بعد فشل صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش حتى الآن، بعد أن ظهر اللاعب المنتقل من نادي انتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال مدريد، مطلع هذا الموسم مقابل 60 مليون يورو، بمستوى متواضع للغاية، رغم الفرص العديدة التي منحها إياه المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

بديل مبابي

ورغم أن الرغبة الأولى لمسؤولي ريال مدريد تكمن في ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان، إلا أن تمسك إدارة النادي العاصمي في فرنسا باللاعب تدفع إدارة النادي الملكي نحو البحث عن بدائل أخرى في سوق الانتقالات.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار الموقع، نقلاً عن صحيفة ”أوك دياريو“ الإسبانية، إلى أن ليفاندوفسكي سيكون الحل المثالي على المدى القصير بالنسبة لريال مدريد في الجانب الهجومي.

وأكد، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن ليفاندوفسكي يمثل أحد أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية حاليًا، وتم ترشيحه ضمن قائمة 30 لاعبًا لنيل جائزة ”البالون دور“، لأفضل لاعب في العالم عام 2019، والتي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية.

ماكينة أهداف

ولعب ليفاندوفسكي هذا الموسم 13 مباراة أحرز خلالها 18 هدفًا، كان آخرها هدفين في مباراة بايرن ميونخ أمام أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، والتي انتهت لصالح العملاق البافاري 3-2.

وتبلغ القيمة التسويقية للبولندي ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 31 عاماً، ما يقرب من 70 مليون يورو، وهو ما يمثل ميزة بالنسبة لريال مدريد، خاصة أن المقابل ليس كبيرًا.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في عام 2023، إلا أن عرضًا مغريًا من ريال مدريد يمكن أن يغير المعطيات ويقود اللاعب نحو تجربة جديدة في الملاعب الإسبانية رفقة الميرينغي.

موقف بوغبا

وعلى صعيد الصفقات المدريدية، كشفت تقارير صحفية أن نادي الريال اقترب من حسم موقفه إزاء صفقة ضم الفرنسي بول بوغبا إلى صفوف الميرينغي.

وكان بوغبا على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، حيث أصرّ مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق على ضمه، إلا أن طلبات مانشستر يونايتد المادية، وتمسك مسؤولي النادي الإنجليزي باللاعب، أجهضت جميع محاولات النادي الملكي لضمه في الصيف الماضي.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرفض تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بوغبا، في ظل العراقيل التي وضعها النادي الإنجليزي أمام الصفقة سابقاً.

وقالت الصحيفة إن بيريز يريد أن يضع تركيز إدارة ريال مدريد بشكل كامل على حسم صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأكدت أن بيريز لا يريد إهدار الوقت في مفاوضات لا طائل منها مع مانشستر يونايتد، ويريد أن تذهب جميع الجهود نحو حسم صفقة مبابي، لأنه الهدف الأكبر بالنسبة لإدارة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه يدعمه وجود بدائل أخرى لبوغبا على طاولة المفاوضات بالنسبة لريال مدريد، ومن بينها الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز، نجم نابولي الإيطالي، وفان دي بيك، نجم أياكس أمستردام الهولندي، وجميعها خيارات متاحة وأقل من حيث التكلفة المالية من بوغبا.