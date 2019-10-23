عناوين الصحف الرياضية العالمية: فوز ريال مدريد ينقذ زيدان ومبابي ”صاحب الجلالة“ (صور)

شكلت نتائج لقاءات دوري أبطال أوروبا وعودة ريال مدريد للحياة من بوابة غالاتا سراي وتألق الفرق الإنجليزية التي سجل 5 أهداف في كل لقاء أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وخصوصًا لقاءات برشلونة وفالنسيا والفرق الفرنسية والإيطالية.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد في إسطنبول على غالاتا سراي في دوري الأبطال والإبقاء على حظوظه في التأهل لدورالـ 16 وكتبت: ”ريال مدريد يعرف كيف يفوز بالنهائيات“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال وكتبت: ”المنقذ موراتا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء سلافيا براغ أمام برشلونة في دوري الأبطال وكتبت: ”البحث عن صدارة جديدة“ في إشارة لتصدر برشلونة الليغا ويبحث عن صدارة مجموعته في دوري الأبطال.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على غالاتا سراي والإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال وكتبت: ”زيدان يتنفس“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على باير ليفركوزن الألماني بهدف لموراتا وكتبت: ”موراتا ترك التأهل قريبًا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مواجهة برشلونة في براغ لسلافيا براغ برسم دوري الأبطال بمشاركة ثلاثي هجومه القوي وكتبت: ”أهداف في براغ“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد في إسطنبول على غالاتا سراي وكتبت: ”فوز مع عدم انتظام دقات القلب“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على باير ليفركوزن وكتبت: ”موراتا ينقد أتلتيكو “.

وتحدثت أيضًا عن لقاء فالنسيا وليل الفرنسي مؤكدة أن الفريق الإسباني يملك الأفضلية على الورق.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد خارج ملعبه على غالاتا سراي التركي في دوري الأبطال وكتبت: ”زيدان ينقذ نقطة المباراة“ و ”هدف كروس ينقل ريال مدريد للمركز الثاني“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على بار ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال وكتبت: ”موراتا يعطي الفوز لأتلتيكو الذي كان قريبًا من التعادل“.

كما اهتمت بلقاء سلافيا براغ وبرشلونة في دوري الأبطال وكتبت: ”فالفيردي لن يريح أحدًا أمام سلافيا براغ ”.

بينما كتبت عن لقاء فالنسيا وليل في دوري الأبطال: ”فالنسيا يواجه ليل دون رودريغو ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تألق الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال حيث سجل فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام 5 أهداف لكل منهما في مرمى أتلانتا الإيطالي وسيرفينا زفيزدا الصربي وكتبت: ”سون وسترلينغ“ و ”مانشستر سيتي وتوتنهام يسجل كل منهم 5 أهداف في دوري الأبطال“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز باريس سان جرمان الكبير على كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال مع هاتريك لكليان مبابي وكتبت: ”صاحب الجلالة مبابي“.

كما اهتمت بمباراتي أولمبيك ليون وبنفيكا وكتبت ”البحث عن لمحة ضوء“ ولقاء ليل وفالنسيا وكتبت: ”الفرصة الأخيرة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز يوفنتوس الصعب على لوكوموتيف موسكو 2-1 في دوري الأبطال بفضل تألق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا وكتبت: ”باولو من ذهب“.

كما تحدثت عن هزيمة أتلانتا أمام مانشستر سيتي 5-1 وتسجيل ماورو إيكاردي لهدفين لباريس سان جرمان خلال الفوز 5-0 على كلوب بروج في دوري الأبطال.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاءات نابولي أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي وإنتر ميلان الذي يستضيف بروسيا دورتموند الألماني في قمة مثيرة.