مودريتش يضع محمد صلاح مرشحًا بجانب هذا الثلاثي للتتويج بالكرة الذهبية

أزاح الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، الستار على اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية عن عام 2019.

وتم الإعلان، أمس الإثنين، عن 30 مرشحًا للتنافس على الكرة الذهبية هذا العام، حيث جاء في مقدمتهم ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول) وإيدين هازارد (ريال مدريد).

وغاب مودريتش عن القائمة التي أعلنتها المجلة، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عن المُتوج بالجائزة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال مودريتش، في تصريحات لـ“فرانس فوتبول“: ”أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة“.

ويعد مودريتش هو آخر من حصل على جائزة الكرة الذهبية، وكان ذلك في عام 2018.

وأضاف: ”بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.. حظًا سعيدًا لهم“.

هيمنة ميسي ورونالدو

وأنهى مودريتش في عام 2018 هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة، والتي امتدت لعشر سنوات تقاسما خلالها الجائزة، بعدما قاد منتخب بلاده للمباراة النهائية بكأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

وعن هذا الأمر قال نجم ريال مدريد: ”نحن هنا نتحدث عن عملاقين في كرة القدم في آخر عشر سنوات. هذا ليس لا شيء، لكن أكثر شيء جلب لي الفخر، ليس الفوز على حساب كريستيانو وميسي وإنما معرفة أن المصوتين من جميع أنحاء العالم اعتبروا أنني كنت أكثر من يستحق الجائزة، عندما أفكر في ذلك، أجد ذلك جنونيًا بعض الشيء، أن تقع مكافأة نوع آخر من اللاعبين مثلي“.

وأردف: “ لم يختاروا لاعبًا بإحصائيات رائعة، ولكن لاعبًا يحب جعل الآخرين يلعبون ويحب اللعب مع الآخرين، إنها رؤية أخرى ومقاربة مختلفة لكرة القدم وملاحظة أن ذلك كفيل برفعي للقمة يجعلني سعيدًا للغاية“.

وأبرز: ”كريستيانو اتصل بي لتهنئتي. وهذا أسعدني. في المقابل، لا تربطي أي علاقة بميسي“.

وبسؤاله عن هل الكرة الذهبية تزيد من احترام الآخرين لك في غرفة الملابس؟.. أجاب: ”يصعب قول ذلك، أعتقد ان احترام الآخرين أحظى به بالفعل بسبب سلوكي، ربما هذا الاحترام قد انتشر عبر العالم دون أن أستطيع فعلًا تقديره، أما في الملعب فأنا آسف ولكنني لا أحصل على الهدايا لمجرد أنني الفائز بالكرة الذهبية (يضحك)، وفي غرفة الملابس حيث الأجواء جميلة منذ سنوات لم تتغير مكانتي. في ريال مدريد، فقط هناك بعض اللاعبين الذين يستمتعون بمناداتي ”بالون دور“ عوض لوكا. ولكن هذا ليس كافيًا حتى أتغير“.