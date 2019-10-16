تقارير: إصابة مودريتش وغاريث بيل وفاسكيز تضع ريال مدريد في أزمة قبل الكلاسيكو

أعلن ريال مدريد الإسباني أن لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش سيغيب عن مواجهة ريال مايوركا في الدوري الأسبوع المقبل، بعد إصابته التي لحقت به خلال مواجهة ويلز في تصفيات يورو 2020، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة غاريث بيل جناح الفريق الملكي وويلز في المباراة ذاتها.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”بعد الاختبارات التي خضع لها لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الفريق الطبي بالنادي تبين أنه مصاب بكدمة في عضلات الفخذ الأيمن وفي انتظار تطور حالته“.

واستبعد المدير الفني للفريق زين الدين زيدان مورديتش ولوكاس فاسكيز من السفر إلى مايوركا لمواجهة فريقها يوم السبت المقبل في الليغا بينما انضمام بيل للقائمة التي ستغادر مدريد مشكوك فيه.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه ثبت من خلال بيان ريال مدريد أن مودريتش سيغيب عن مباراة مايوركا، ونظرًا لطبيعة الإصابة سيغيب من الناحية العملية عن السفر إلى تركيا لمواجهة غالاطة سراي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل والكلاسيكو أمام برشلونة في كامب نو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

أما إصابة فاسكيز فعبارة عن شد عضلي في الساق اليمنى وسيغيب عن مباراة ريال مايوركا أيضًا وربما يكون جاهزًا لمواجهة غالاطة سراي، يوم الثلاثاء المقبل، في تركيا.

وبالإضافة إلى مودريتش، أفضل لاعب في العالم وأوروبا العام الماضي، ولوكاس، هناك بيل الذي أصيب في عضلات الساق اليسرى خلال التعادل بهدف لكل فريق أمام كرواتيا.

وسيخضع الويلزي لمزيد من الاختبارات اليوم، لكن بالطبع، فإن مشاركته في مباراتي ريال مايوركا وغالاطة سراي فيها شك.

إصابة مودريتش

وتعرض مودريتش للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة ويلز حيث حصل لاعب الوسط البالغ عمره 34 عامًا على ضربة قوية.

وتردد أن قائد كرواتيا سيحتاج راحة يومين أو ثلاثة فقط لاستعادة عافيته، لكن بعد الفحوصات تبين أنه سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة المهمة.

وتدرب بيل ومودريتش في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن زملائهما يوم الثلاثاء وإلى جوارهما فاسكيز بينما تدرب في الملعب جيمس رودريغيز وفيرلاند ميندي.

وحتى الآن لم ينضم للفريق كل من كاسيميرو وفيدي فالفيردي بعد التزاماتهما الدولية مع البرازيل وأوروغواي على الترتيب، وبالطبع لن يمكنهما التدريب قبل مباراة السبت المقبل.

ولعب كاسيميرو، يوم الأحد، وفالفيردي يوم الثلاثاء، ومن الإصابات الأخرى المتمثلة في إصابة توني كروس، فإن زيدان سيتعين عليه استحضار خط وسط مؤقت أمام ريال مايوركا.