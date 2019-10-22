تشكيل ريال مدريد ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.. عودة هازارد (إنفوغرافيك)

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على غلطة سراي التركي الليلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وسط وضعية معقدة للغاية، يعيشها الفريق الملكي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويبحث ريال مدريد عن إنعاش وضعيته في المجموعة، حيث يمتلك نقطة واحدة فقط بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان في فرنسا وتعادل في مدريد مع كلوب بروج.

وسيدخل الفريق في حسابات معقدة إذا عاد من تركيا بنتيجة سلبية، خاصة في ظل خسارته الأخيرة أمام مايوركا بالدوري الإسباني، ما أفقدته الصدارة لصالح برشلونة.

ونشرت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء التشكيل الذي سيخوض به ريال مدريد المباراة أمام غلطة سراي في ظل استعادته عددا من نجومه.

وبحسب التقارير سيخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

كورتوا

كارفخال، فاران، راموس، ميندي

كروس، كاسميرو، فالفيردي

هازارد، بنزيما، خاميس رودريغز

ويعود النجم البلجيكي إيدين هازارد لدعم تشكيلة ريال مدريد بعدما خرج امام مايوركا لاستقبال مولوده الرابع.

دعم الصفوف..

كانت تقارير صحفية قد كشفت التطورات الأخيرة في ملف انتقال الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات إريكسين خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2020، لدعم خط وسط الفريق، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفرنسي زين الدين زيدان في هذه المنطقة، وفشل إدارة الملكي في ضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد إريكسين، البالغ من العمر 27 عاماً، في يونيو المقبل، وسيصبح وقتها لاعباً حراً وصفقة مجانية لأي ناد يريد التعاقد معه، إلا أن مسئولي ريال مدريد يريدون الإسراع في ضم اللاعب خلال ميركاتو الشتاء، وهو الأمر الذي يتوافق مع رغبة إدارة توتنهام التي تريد الحصول على أي مقابل مادي من صفقة اللاعب، بدلاً من رحيله مجاناً.

صفقة ثلاثية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد مستعد لضم إريكسين في صفقة تبادلية ثلاثية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي الريال يرغبون في ضم إريكسين، مقابل بيع إيسكو وماريانو دياز إلى توتنهام، حيث يرغب النادي اللندني أيضاً في تدعيم صفوفه بنجمي النادي الملكي، في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة سواءً في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر ماريانو دياز مطلقاً رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ويمكن أن تصل قيمة بيعه إلى 20 مليون يورو، بينما يغيب إيسكو عن التشكيل الأساسي للنادي الملكي، باستثناء مباراتي بلد الوليد وأخيراً أمام ريال مايوركا، حيث خسر الميرينغي بهدف نظيف، وظهر إيسكو بسمتوى متواضع للغاية قبل استبداله في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية سابقة أن مسؤولي توتنهام فتحوا باباً جديداً أمام صفقة إريكسين، وهو انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يناير المقبل.