ريال مدريد يعرض على توتنهام اثنين من نجومه مقابل ضم إريكسين في يناير

كشفت تقارير صحفية التطورات الأخيرة في ملف انتقال الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام الإنجليزي، إلى ريال مدريد الإسباني.

ويرغب ريال مدريد بالحصول على خدمات إريكسين خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2020، لدعم خط وسط الفريق، في ظل الأزمة التي يعانيها الفرنسي زين الدين زيدان في هذه المنطقة، وفشل إدارة الملكي في ضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي عقد إريكسين، البالغ من العمر 27 عامًا، في يونيو المقبل، وسيصبح وقتها لاعبًا حرًا وصفقة مجانية لأي نادٍ يريد التعاقد معه، إلا أن مسؤولي ريال مدريد يريدون الإسراع في ضم اللاعب خلال ميركاتو الشتاء، وهو الأمر الذي يتوافق مع رغبة إدارة توتنهام التي تريد الحصول على أي مقابل مادي من صفقة اللاعب، بدلاً من رحيله مجانًا.

صفقة ثلاثية

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد مستعد لضم إريكسين في صفقة تبادلية ثلاثية.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسئولي الريال يرغبون في ضم إريكسين، مقابل بيع إيسكو وماريانو دياز إلى توتنهام، حيث يرغب النادي اللندني أيضًا في تدعيم صفوفه بنجمي النادي الملكي، في ظل تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ أو دوري أبطال أوروبا.

ولم يظهر ماريانو دياز مطلقًا رفقة ريال مدريد هذا الموسم، ويمكن أن تصل قيمة بيعه إلى 20 مليون يورو، بينما يغيب إيسكو عن التشكيل الأساسي للنادي الملكي، باستثناء مباراتي بلد الوليد وأخيرًا أمام ريال مايوركا، حيث خسر الميرينغي بهدف نظيف، وظهر إيسكو بسمتوى متواضع للغاية قبل استبداله في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية سابقة أن مسؤولي توتنهام فتحوا بابًا جديدًا أمام صفقة إريكسين، وهو انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يناير المقبل.

يوفنتوس على الخط

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن إدارة السبيرز ترغب ببيع إريكسين إلى يوفنتوس، مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الدولي أدريان رابيو، المنتقل مطلع هذا الموسم من باريس سان جيرمان إلى البيانكونيري، في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك رابيو بانتظام مع يوفنتوس منذ مطلع الموسم، حيث لا يعتمد عليه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في التشكيل الأساسي للفريق، ولعب فقط 4 مباريات، بإجمالي 206 دقائق، ولم يترك بصمة إيجابية، ما أثار الكثير من التوقعات حول جدوى وجود اللاعب في البيانكونيري.

ويرغب مسؤولو توتنهام في استغلال رغبة يوفنتوس في ضم إريكسين، بالضغط للحصول على خدمات رابيو، لأن انضمام الدنماركي الدولي إلى اليوفي يعني نهاية حلم رابيو بالحصول على فرصته رفقة اليوفي.

وبحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن سعر رابيو يصل الآن إلى 35 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن قيمته التسويقية لن تمثل عائقًا أمام الصفقة، كونها غير مرتفعة على الإطلاق في ظل الفترة الصعبة التي مرّ بها اللاعب سابقًا مع باريس سان جيرمان وحاليًا رفقة اليوفي.

هجرة النجوم

ويخشى مسؤولو السبيرز هجرة عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع التراجع الشديد في مستوى وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، وتعرضه لهزيمتين ثقيلتين مؤخرًا، 7-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وبثلاثية نظيفة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وتنتهي عقود الثلاثي كريستيان إريكسين ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.