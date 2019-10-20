مباراة مايوركا وريال مدريد.. الميرينغي يشتعل غضبًا ضد التحكيم وتقنية الفيديو

واصل نادي ريال مدريد عروضه المخيبة للآمال، وسقط أمام مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

صدمة كبيرة

وأهدى ريال مدريد الصدارة لنادي برشلونة، الذي كان ارتقى إلى القمة قبلها بساعات، بعد فوزه الكبير خارج الديار على إيبار بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، في حين تجمد رصيد الريال عند 18 نقطة، وفي نفس الوقت نجح ريال مايوركا في تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويبتعد خطوة عن منطقة الهبوط.

وجاءت الهزيمة أمام ريال مايوركا، الصاعد حديثًا إلى الليغا، بمثابة صدمة كبيرة لجماهير ريال مدريد، خاصة أن الفريق مقبل على موقعة مهمة وحاسمة للغاية في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد خارج أرضه مع غالاتا سراي التركي، يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، في ظل تذيل النادي الملكي لمجموعته برصيد نقطة واحدة من الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع كلوب بروغ البلجيكي 2-2 في البرنابيو، وما يزيد من صعوبة اللقاء أن الفريق التركي أيضاً لا يملك سوى نقطة واحدة، ولا يوجد أمامه بديل سوى الفوز.

هجوم على التحكيم

من جانبها، قالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد تشعر بغضب شديد إزاء التحكيم في مباراة ريال مايوركا، حيث أكد مسؤولو الملكي أن تقنية الفيديو، VAR، حرمت الميرينغي من ركلتي جزاء صحيحتين لم يتم احتسابهما خلال شوطي اللقاء.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن البرازيلي كاسيميرو تعرض لعرقلة في الدقيقة الـ 41 من المباراة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم أشار إلى وجود تسلل، وهو ما نفته تقنية الفيديو، حيث لم يكن البرازيلي الدولي في موقف تسلل على الإطلاق.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن البديل إبراهيم دياز تعرض لشدّ واضح من القميص داخل المنطقة أيضاً في الدقائق الأخيرة من المباراة، خلال ركلة ركنية لصالح ريال مدريد، إلا أن حكم الفيديو لم يبلغ حكم الساحة خافيير روخاس بوجود أي مخالفات.

وتابعت ”ماركا“: ”هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ريال مدريد لظلم تحكيمي من جاني تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة فياريال واقعة مماثلة، عندما لم يتم احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور“.

غضب زيدان

وأعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن غضبه من خسارة فريقه أمام ريال مايوركا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”افتقرنا لكل شيء، بدأنا المُباراة بطريقة مُعقدة جداً“.

وأضاف: ”إذا كنا نريد شيئًا مهمًا هذا العام فعلينا أن نحظى بالاستمرارية، يجب على كل لاعب أن يثبت في كل مباراة أنه يملك الجودة للعب في ريال مدريد“.

وتابع: ”أنا لا أحب كلمة ارتباك لأن علينا المضي قدمًا في هذا الأمر. من الصعب علينا الدخول في المباراة. هذا يكلفنا الكثير. واليوم تم ملاحظة هذا الامر، لقد سيطرنا قليلاً ، لكن دون خلق فرص للتسجيل وهذا مستحيل“.