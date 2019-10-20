سيبايوس نجم آرسنال يحسم مسألة عودته إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط آرسنال المعار من ريال مدريد، طلب من إدارة الميرنغي أن تسمح له بالرحيل نهائيًا عن قلعة ”سانتياغو برنابيو“.

ويلعب سيبايوس في آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك دون وجود أي بند يسمح للغانرز بشرائه نهائيًا في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن سيبايوس التقى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، هذا الأسبوع، لمناقشة مستقبل اللاعب.

وأبلغ سيبايوس رئيس ريال مدريد أنه مستعد للانتقال نهائيًا إلى آرسنال في الصيف المقبل، إذا قرر المدرب أوناي إيمري ضمه بشكل نهائي.

وطلب لاعب الوسط الإسباني من ريال مدريد أن يقوم بالترتيب مع آرسنال بشأن الصفقة المحتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرضًا بقيمة 31 مليون إسترليني، سيكون كافيًا لإقناع الميرنغي بالتخلي عن خدمات سيبايوس في الصيف المقبل.

عدم السعادة مع الريال

وكان سيبايوس قال في تصريحات سابقة لـ“راديو ماركا“: ”اللاعب لا يكون سعيدًا إذا لم يشارك.. تعلمت من أفضل اللاعبين في ريال مدريد وفزت بالبطولات، لكن الأمر أفضل عندما تلعب المباريات“.

وتابع: ”أنا سعيد وأشعر بالأهمية في آرسنال، مع وجود مجال للتحسن، للعب في اليورو العام المقبل“.

وكان سيبايوس (23 عامًا) قد صرح مؤخرًا بأنه لم يستمتع باللعب في النادي الملكي.

لكنه حاول توضيح ما يقصده، قائلًا: ”لقد أسيء فهم كلامي، فقط عندما لا ألعب لا أستمتع بنفسي.. لقد تعلمت الكثير في هذين العامين داخل ريال مدريد، لكني الآن أستمتع بكرة القدم“.

وواصل: ”كنت أعلم أن هذا العام سيكون مهمًا، فروبرت مورينو (مدرب إسبانيا) لن يستدعي أي لاعب لا يشارك مع ناديه.. لقد كان وقتًا جيدًا للخروج على سبيل الإعارة، ومع ثقة أوناي إيمري (مدرب آرسنال)، قد تكون لدي فرصة للذهاب إلى اليورو“.

وأردف: ”لم أفكر أبدًا في المغادرة بشكل دائم، هدفي هو النجاح في ريال مدريد (بعد العودة من الإعارة)، وسأقاتل من أجل تحقيق حلمي“.

وعن أولمبياد طوكيو، قال سيبايوس: ”إنه شيء قد لا أحصل عليه مطلقًا مرة أخرى في حياتي، سيكون حلمي أن أذهب إلى هناك.. لقد تحدثت إلى أشخاص في الاتحاد الإسباني، يعرفون أنني أرغب في المشاركة مع الفريق، سأكون سعيدًا“.

وشدد: ”أريد أن أشارك في الأولمبياد واليورو، إنهما بطولتان تتطلبان الكثير من المسؤولية.. لا أهتم بقضاء العطلات، عمري 23 عامًا وسأرتاح عندما أكبر“.