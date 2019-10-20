عناوين الصحف الرياضية: برشلونة في الصدارة و“مشاعر سيئة“ في ريال مدريد.. وكريستيانو رونالدو يصل للهدف 701 (صور)

شكل فوز نادي برشلونة واعتلاؤه صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وهزيمة ريال مدريد وفقدانه القمة، ولقاء القمة في إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بالهدف رقم 701 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجله رفقة يوفنتوس وفقدان أتلتيكو مدريد لنجمه البرتغالي جواو فيليكس للإصابة وزواج النجم الإسباني رافائيل نادال.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا وفقدانه صدارة ترتيب الدوري الإسباني وكتبت: ”مشاعر سيئة“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إيبار واعتلائه الصدارة، وكتبت: ”الثلاثي يقود برشلونة للصدارة“.

كما اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا في واندا ميتروبوليتانو، وكتبت: ”باريخو يضع الأتلتيكو في أزمة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام إيبار واعتلائه صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفضل تألق ثلاثي هجومه، وكتبت: ”الصدارة“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا وفقدانه الصدارة، وكتبت: ”تجاوز“، في إشارة لتجاوز أحداث اللقاء لاعبي الفريق الأبيض.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، وكتبت: ”تعثر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا“.

الصحيفة اهتمت ببداية ماشين كمدرب جديد لإسبانيول أمام فياريال، وكتبت: ”بداية صعبة لماشين في دكة البدلاء“.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز برشلونة على إيبار وصعوده لصدارة الدوري الإسباني بفضل تألق مهاجميه الثلاثة ميسي وغريزمان وسواريز، وكتبت: ”ثلاثي الصدارة“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا وخسارته المركز الأول وتعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا، وكتبت: ”هدف من باريخو يجمد أتلتيكو مدريد“.

كما اهتمت بكلاسيكو إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول واعتبرته مهمًا لمصير النرويجي أولي غونار سولشاير.

الصحيفة اهتمت ببداية ماشين رفقة إسبانيول وزواج رافائيل نادال لاعب التنس العالمي.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا وخسارته الصدارة في لقاء غاب عنه الكثير من اللاعبين الأساسيين، وكتبت: ”لا توجد خطة (ب)“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على إيبار وتصدره لليغا، وكتبت: ”الثلاثي يعاقب إيبار“.

واهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا في ملعبه، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يخسر نقطتين وجواو فيليكس“، في إشارة للنجم البرتغالي الذي تعرض لإصابة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بتعادل أولمبيك ليون أمام ديغون في أول لقاء يقوده المدرب الجديد روي غارسيا، وكتبت: ”وضعية أزمة“.

كما تحدثت عن مواجهة منتخب فرنسا ضد ويلز في ربع نهائي كأس العالم للرغبي، وكتبت: ”المفاجأة أو الخروج“.

الصحيفة تحدثت عن تصريحات المدرب جان لويس غاسيت عن المدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي لوران بلان، وكتبت: ”نفتقد الاحترام لرولان بلان“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على بولونيا 2-1 في الدوري الإيطالي واستمراره في الصدارة بفضل هدفين لكل من رونالدو وبيانتش.

كما اهتمت بعودة لاتسيو أمام أتلانتا بعدما كان متأخرًا 3-0 في الشوط الأول، حيث تمكن من إدراك التعادل 3-3.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ساهم في فوز فريقه يوفنتوس على بولونيا 2-1 بتسجيله الهدف الأول، وكتبت: ”الشحنة 701″، في إشارة لبلوغ النجم 701 هدف في مسيرته.

وأضافت: ”رونالدو لا يتوقف: سجل أيضًا ضد بولونيا الذي عادل مع دانيلو ثم استسلم لهدف بيانيتش“.

الصحف البريطانية

ديلي ميل

ألقت الصحيفة الضوء على سخرية سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، من ليفربول قبل مباراتهما مساء الأحد، وعنونت: ”أولي يسخر من معاناة ليفربول في الدوري لـ 30 عامًا“.

ستار صنداي

ذكرت الصحيفة البريطانية أن ملاك مانشستر يونايتد يستعدون لتلقي عرض ثالث من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء النادي بعد رفض عرضه السابق بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.

وعنونت الصحيفة: ”عائلة غليزر يستعدون لرفض عرض ثالث لبيع اليونايتد بعد رفضهم العرض الثاني البالغ 3 مليارات إسترليني“.

وحقق يونايتد انتصارين فقط في أول ثماني جولات بالدوري الممتاز هذا الموسم وتراجع للمركز الـ12 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.