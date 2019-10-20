موهبة نادي برشلونة ريكي بويغ يتعرض لإصابة قوية ويغادر الملعب على نقالة (فيديو)

أعرب نادي برشلونة عن غضبه في بيان رسمي بعد إصابة لاعب فريقه الرديف، ريكي بويغ، في لقاء فريقه أمام لاجوستيرا، مساء السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فقد عانى بويغ من كدمة في الشظية اليمنى، والتي لا تبدو خطيرة للغاية، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات لكشف مدى قوة الإصابة ومدة غياب اللاعب.

Otra entrada criminal a @RiquiPuig que ha salido en camilla. Es de roja directa pero solo le sacaron amarilla. Si no protegemos el talento nos cargamos el fútbol. pic.twitter.com/eW3OAPgP1t — Marçal Lorente ???? (@Marsallorente) October 19, 2019

وظهر اللاعب متأثرًا بقوة من التدخل القوي عليه ونقل خارج الملعب على محفة.

بويغ صاحب الـ 19 عامًا، تألق كثيرًا مع برشلونة خلال فترة التحضيرات للموسم أثناء الصيف في الجولة الأمريكية، وعاد اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من موقع في خط الوسط للواجهة مجددًا بتألقه في مباراة إياب دور الـ 32 من الكأس أمام ديبورتيفا ليونيسا.

”ريكارد بيجي مارتي“ المعروف باسم ”ريكي بويغ“، يلعب مع أكاديمية برشلونة ويلقب بإنييستا الجديد مع البرسا ”ب“ حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق في فبراير 2018 الماضي ولعب 10 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

مدرب برشلونة ”ب“ جيرارد لوبيز قال عن اللاعب: ”هو لاعب استثنائي. خلاصة القول هو مستقبل البرسا“.

بينما قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: ”بويغ لاعب شاب يتدرب معنا، أظهر إمكانيات رائعة ومستقبله يتوقف عليه، وأتمنى أن يحظى بمسيرة رائعة“.