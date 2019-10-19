مفاجآت في التشكيلة الرسمية لريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة عدة مفاجآت، في بعض المراكز، حيث أشرك ميليتاو وترك فاران على مقاعد البدلاء، كما دفع بإيسكو في الوسط ويوفيتش في الهجوم.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

كورتوا، أودريوزولا، ميليتاو، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، إيسكو، خاميس، فينيسيوس، بنزيما، ويوفيتش.

بينما تشكيلة مايوركا، كالآتي:

رينا، ساستر، غاميز، فالخينت، رايلو، بابا، سيفيا، فيباس، رودريغيز، جونيور، وبوديمير.