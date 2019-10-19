استبعاد إدين هازارد من قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا (صورة)

قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استبعاد النجم البلجيكي إدين هازارد من قائمة نادي ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن استبعاد هازارد في اللحظات الأخيرة جاء بعدما أصبح أبًا للمرة الرابعة، حيث قرر زيدان ضم ماريانو دياز بدلًا منه لأول مرة هذا الموسم.

وشهدت القائمة عديد الغيابات مثل داني كارفاخال وناتشو وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش وتوني كروس وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز.

وفيما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونسي أريولا، وألتوبي.

خط الدفاع: إيدير ميليتو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، أودريوزولا، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، جيمس رودريغيز، وإيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، ورودريغو.

ويملك ريال مدريد 18 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن غرناطة الذي لعب 9 مباريات، ونقطتين عن برشلونة الذي لعب 8 مباريات، في حين يملك ريال مايوركا 7 نقاط في المركز الثامن عشر.

ويعود آخر فوز لريال مايوركا على ريال مدريد إلى 24 مايو 2009، عندما فاز 3/1 على ريال مدريد في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لموسم 2008/2009.

ومنذ ذلك التاريخ فاز ريال مدريد على ريال مايوركا 7 مرات، بينها 5/0 و4/1 و5/2، في حين انتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قبل المباراة: ”أعتقد أن المباراة تعد الأهم بالنسبة لي، ونعرف ما حدث خلال هذين الأسبوعين، لكننا مستعدون ونريد تقديم مباراة جيدة ضد مايوركا، وندرك أنه خصم لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب“.

أهمية لقب الدوري الإسباني

وركزت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها على التنافس الثلاثي بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى، مؤكدة أن المراكز الثلاثة الأولى احتكرتها الفرق الثلاثة منذ موسم 2012/2013.

ومنذ موسم 2004/2005 سيطر برشلونة على لقب الدوري الإسباني بـ10 ألقاب ثم ريال مدريد بـ4 ألقاب وأتلتيكو مدريد بلقب وحيد.

وبعد مرور 8 جولات استعاد الثلاثي عافيته إثر بداية سيئة ويتواجد في المراكز المتقدمة، حيث يحتل ريال مدريد المركز الأول وبرشلونة الثالث وأتلتيكو مدريد الرابع، لكنهم بلقاء ناقص عن غرناطة الثاني، ولكل منهم أسبابه للفوز باللقب هذا الموسم.

وتحدثت الصحيفة عن الأسباب التي تدفع كل فريق من الثلاثة للفوز باللقب، مؤكدة أن فرقًا أخرى تحلم بدخول التنافس لكن المعطيات تجعل الثلاثي الأقرب دائمًا لحصد اللقب كما حدث خلال السنوات الأخيرة، وحتى في شركات الرهان يتصدر الثلاثي المراهنات.

أسباب تجعل الفرق الثلاثة تركز على لقب الدوري الإسباني، بحسب صحيفة ”ماركا“.

بالنسبة لريال مدريد

1. أولوية لزيدان.

بعد عودته لتدريب ريال مدريد قال زيدان: ”لقب الدوري أولوية لنا وسيكون هدفنا الأول“.

ويأمل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب، بالفوز هذا الموسم بلقبه رقم 34، وبإيقاف سيطرة برشلونة في القرن الحالي والتي قلصت الفارق بين الناديين الغريمين.

2. الفوز بالألقاب بعد موسم سيئ؟

خرج ريال مدريد دون ألقاب في نهاية الموسم الماضي، ويسعى إلى تغيير الصورة التي رسمها بعد خروجه دون لقب دوري أو كأس أو دوري أبطال، ويحتاج للعودة للألقاب مجددًا.