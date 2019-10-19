نادي برشلونة يكشف عن التشخيص الرسمي لإصابة سيرجي روبيرتو

كشف نادي برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه سيرجي روبيرتو، اليوم السبت، خلال مباراة إيبار، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان روبيرتو ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة، قبل أن يخرج بين الشوطين ويشارك نيلسون سيميدو بدلًا منه.

وقال برشلونة، خلال بيان على الموقع الرسمي للنادي: ”الاختبارات التي أجريت لسيرجي روبرتو بعد ظهر اليوم، أظهرت أن اللاعب يعاني من انتفاخ في الرباط الداخلي للركبة اليسرى“.

وأضاف برشلونة أن تطور حالة اللاعب سيحدد موعد عودته للمشاركة في تدريبات الفريق.

وسجل ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أهدافًا لأول مرة سويًا خلال الفوز خارج الأرض 3-صفر على إيبار ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

[ÚLTIMA HORA] @SergiRoberto10 tiene unas molestias en la rodilla izquierda. Pendiente de más pruebas para saber el alcance de estas molestias #EibarBarça pic.twitter.com/bnGyiTnaix — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2019

وصعد الفريق الكتالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد تسع مباريات لكن ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، يمكنه استرداد الصدارة عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وضع غريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13 بعد اختراق من اليسار عقب تسلمه تمريرة طويلة من كليمو لينجليه وسدد مهاجم فرنسا في الزاوية القريبة بالمرمى.

وتعاون اللاعبون الثلاثة في الهدفين التاليين في نقطة انطلاق لهم هذا الموسم بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى غريزمان الذي نقل الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع غريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66.