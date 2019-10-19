سواريز يصل إلى رقم مميز في مباراة برشلونة وإيبار.. وفالفيردي يتحدث عن موعد الكلاسيكو

وصل الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، إلى رقم مميز خلال لقاء البارسا ضد إيبار، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الليغا، في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن سواريز سجل اليوم هدفه الخامس في الموسم الجاري بقميص برشلونة وهو الهدف 184 له في 256 مباراة رفقة البارسا.

وانضم لويس سواريز لصفوف برشلونة من ليفربول في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن لويس سواريز تساوى مع جوسيب ساميتيير كرابع هداف في تاريخ برشلونة برصيد 184 هدفًا، خلف لازي كوبالا صاحب الـ 194 هدفًا وسيزار رودريغيز 232 هدفًا وليونيل ميسي صاحب المقدمة بـ 605 أهداف.

⚡️ @LuisSuarez9 ⚡️

1⃣8⃣4⃣ goals for Barça! ➡ Next targets:

⚽ Kubala 194

⚽ Cesar 232

⚽ Messi 605 (!)https://t.co/ZhU2drggrq pic.twitter.com/kg3eqzytbM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2019

تصريحات فالفيردي

من جانبه، قال فالفيردي، المدير الفني للبرسا، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: ”هذا الملعب صعب، المجيء إلى هنا كأنك تذهب إلى موعد مع طبيب الأسنان“.

وأضاف: ”نعرف بأن المباراة كانت صعبة، حققنا الفوز بصعوبة وتعاملنا مع المباراة بمثالية، هذا الملعب يتطلب جهدًا كبيرًا واللعب بشكل جيد طوال الـ90 دقيقة“.

وأكمل: ”هدفنا الأول شتت أذهانهم، وهذا ما نعرف بأننا يجب أن نفعله دائمًا“.

وعن مباراة الكلاسيكو: ”نأمل أن نلعبها قبل الدور الأول، لا يبدو الأمر صعبًا في تحديد موعد للكلاسيكو، قد لا يتفق الجميع سياسيًا، لكن هذه كرة قدم“.

وعن أومتيتي الذي شارك بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر: ”لم يلعب منذ فترة طويلة لكنه قدم مستوى مميزًا للغاية، أشركته لأنه يتمتع بقدرات جيدة في الكرات الهوائية، وهذا مناسب أمام طريقة لعب إيبار“.

وأشاد بـ فرينكي دي يونغ: ”يمنح الفريق الكثير طوال المباراة، لقد صفقت له الجماهير بعد خروجه، هو لاعب كبير ويتفاهم بسهولة مع زملائه“.