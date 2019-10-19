ماذا قال غريزمان بعد قيادته نادي برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني؟

تحدث الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، عن الفوز الذي حققه فريقه نادي برشلونة على نظيره إيبار، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

وسجل غريزمان هدف التقدم وصنع الهدف الثاني وساهم في الثالث، ليقدم مستوى مميزًا طوال الـ90 دقيقة الأولى له مع ميسي وسواريز خارج الملعب.

وقال غريزمان في تصريحات لقناة ”الليغا“ بعد المباراة: ”الآن نفكر في مباراة دوري الأبطال، حققنا فوزًا هامًا للغاية، أنا سعيد بهذا الانتصار“.

وأضاف: ”كنا نعرف أنهم سيضغطون، وقلت للينغليه بأنه إذا وجدني قريبًا من الظهير، أن يضعها في ظهره، وهذا ما فعله في الهدف الأول“.

وأكمل: ”هناك أيام جيدة وأخرى سيئة، ويجب أن أتعود على مركزي مع الفريق، وأتفاهم أكثر مع المجموعة، كل هذا سيأتي بالمشاركة المستمرة“.

واختتم بالحديث عن أومتيتي: ”بعد هذا الغياب الطويل، أومتيتي قدم مستوى جيدًا للغاية طوال الـ90 دقيقة، وأثبت أنه لا يعاني من الإصابة، أنا سعيد لعودته“.

وسجل ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان أهدافًا لأول مرة سويًا خلال الفوز خارج الأرض 3-صفر على إيبار، ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وصعد الفريق الكتالوني للقمة لأول مرة هذا الموسم برصيد 19 نقطة، بعد تسع مباريات، لكن ريال مدريد، الذي يملك 18 نقطة، يمكنه استرداد الصدارة عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا، في وقت لاحق اليوم.

وضع غريزمان برشلونة في المقدمة في الدقيقة 13، بعد اختراق من اليسار عقب تسلمه تمريرة طويلة من كليمو لينغليه، وسدد مهاجم فرنسا في الزاوية القريبة من المرمى.

وتعاون اللاعبون الثلاثة في الهدفين التاليين في نقطة انطلاق لهم هذا الموسم، بعد إصابة ميسي وسواريز.

ومرر سواريز إلى غريزمان الذي نقل الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، ليهز الشباك في الدقيقة 58.

وصنع غريزمان الهدف الثالث بتمريرة في العمق جعلت ميسي في موقف انفراد بالحارس، لكن النجم الأرجنتيني فضل التمرير إلى سواريز ليسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 66.