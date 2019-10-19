أتلتيكو مدريد يكتفي بالتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

اكتفى فريق أتلتيكو مدريد، يوم السبت، بالتعادل مع ضيفه فالنسيا بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلة تعادلاته للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل السلبي مرتين أمام بلد الوليد ومن قبله ريال مدريد.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف عن طريق دييغو كوستا من ضربة جزاء في الدقيقة 36.

وعاد فالنسيا ليتعادل بهدف عبر دانيال باريخو في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد الكوري الجنوبي لي كانغ إن لاعب فالنسيا في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما ارتقى فالنسيا للمركز السادس برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف خلف ريال سوسييداد.

ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد.