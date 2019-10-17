رئيس ”الليغا“ يرغب في إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني في أمريكا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يرغب في نقل لقاء فياريال وأتلتيكو مدريد لميامي الأمريكية والذي من المقرر أن يجرى يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر القادم في الجولة 16 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ويرغب رئيس رابطة الدوري الإسباني منذ الموسم الماضي في إجراء بعض لقاءات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة شعبية الليغا في أمريكا واقترح الموسم الماضي إجراء لقاء برشلونة وجيرونا في ميامي لكن الصراع بينه وبين رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الذي عارض الفكرة أدى لإلغائها بعد صراع قوي انتقل للمحاكم والاتحاد الدولي لكرة القدم وساهمت فيه جمعية اللاعبين المحترفين في إسبانيا.

ولازال رئيس رابطة الدوري الإسباني مصرًا على موقفه من لعب بعض لقاءات الدوري الإسباني خارج إسبانيا وهذه المرة اختار لقاء فياريال وأتلتيكو مدريد برسم الجولة 16 والذي سيجرى يوم 8 كانون الأول / ديسمبر في ميامي.

ويعتبر الفريقان مقربين لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني وحسب صحيفة “ آس “ فقد وافقا على الفكرة وليس لديهما مانع من تنفيذها.

وكتب فيرناندو رويج مالك ورئيس فياريال: ”آمل أن تكون هذه المرة ناجحة، بدأنا نرى إن كان لقاء فياريال وأتلتيكو مدريد سيجرى في ميامي أتلتيكو مدريد وأنا موافق على الفكرة لكنني أرغب في أن يوافق الجميع “ في إشارة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال مصدر من أتلتيكو مدريد للصحيفة الإسبانية إنهم موافقون على الفكرة لكونها تسهم في توسيع العلامة التجارية للفريق ولكونها تحسن صورة الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

كما أبلغ أتلتيكو مدريد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الفريق سيحترم المقترح الجديد لكأس السوبر الإسباني والذي سيلعب بـ4 فرق وخارج إسبانيا رغم كون الفكرة رفضها رئيس رابطة الدوري الإسباني.

ويؤمن أتلتيكو مدريد أن اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية مفيد جدًا للفريق تجاريا حيث كانت جولته الأمريكية ناجحة لدى عدد كبير من الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك فهو يرحب بالفكرة ويرغب في أن تتم بشكل يتوافق عليه الجميع.

وقد تم وضع مجموعة من النقط قيد الدراسة بين الفريقين لنجاح الفكرة من بينها نقل المشجعين للولايات المتحدة الأمريكية.

كما لا يعتبر فياريال لعب اللقاء مشكلة بالنسبة له جماهيريًا لكون اللقاء كان سيجرى في واندا ميتروبوليتانو بمدريد معقل فريق اتلتيكو مدريد وفي هذه الحالة كان من الممكن أن يحضر جمهور قليل لمساندته.

لكن الفريق يفكر في تعويض جماهيره بوسائل أخرى في حال تمت الفكرة بنجاح.

وسيجرى اللقاء في ملعب هارد روك الذي يتسع لحوالي 66 ألف مشجع واحتضن 5 لقاءات نهائية لسوبر بول نهائي دوري كرة القدم الأمريكية.

فكرة سابقة

وسعى تيباس قبل عامين لإقامة مباراة برشلونة وجيرونا في ميامي لكن الفكرة فشلت نظرا لرفض الاتحاد الإسباني ثم الاتحاد الدولي (الفيفا).

وأكد رئيس رابطة الليغا أنذاك عن وجود خطط لاقامة بعض مباريات المسابقة خارج البلاد في إطار السعي لتعزيز الاهتمام العالمي بالمسابقة وتسويقها على نطاق أوسع.

ونقلت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ عن تيباس قوله ”الدوري الاسباني مسابقة تحظى باهتمام عالمي ونريد تنمية هذا الاهتمام العالمي بالمسابقة وتعزيزه. وكجزء من ذلك نناقش اقتراح خوض بعض مباريات الدوري خارج اسبانيا. هذه المناقشات في مراحل مبكرة لكن كرابطة نساند هذه الفكرة“.

وعمل تيباس على زيادة الأرباح المالية للمسابقة منذ توليه رئاستها في 2013 ووقع عقدا لمدة ثلاث سنوات لبث المباريات محليا مقابل 2.65 مليار يورو في 2016 ورغم ذلك يظل الدوري الاسباني أقل في ارباحه مقارنة بالدوري الإنجليزي الذي بيعت حقوق بث مبارياته محليا مقابل 5.14 مليار جنيه إسترليني في عقد يمتد حتى العام الحالي.

ووفقا لدراسة تحليلية أجرتها مؤسسة ”ديلويت“ قبل عامين يأتي الدوري الإسباني في المرتبة الثالثة بين أكبر المسابقات المحلية في أوروبا من حيث الإيرادات بعد بطولتي الدوري في انجلترا وألمانيا.

وسعى الدوري الإسباني لتعويض الفارق مع مسابقتي إنجلترا وألمانيا بالتوسع خارجيا بفتح مكاتب في الهند والولايات المتحدة ودبي وجنوب افريقيا ونيجيريا والصين.

واحتشد 66 ألف متفرج في يوليو/ تموز 2017 في استاد هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة لمشاهدة مباراة ودية بين ريال مدريد وبرشلونة في أول مواجهة تجمع العملاقين خارج اسبانيا منذ 1982.