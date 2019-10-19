ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على إيبار (صورة)

اعتلى نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه 3/0 على مضيفه إيبار، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقدم أنطوان غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 13، قبل أن يضيف ليونيل ميسي ولويس سواريز هدفين في الدقيقتين 58 و66 على الترتيب.

ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، في حين تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني، لكن يمكنه استعادة الصدارة من برشلونة حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، في وقت لاحق، اليوم السبت.

ويأتي غرناطة في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، ثم أتلتيكو مدريد رابعًا بـ 15 نقطة من 8 مباريات.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إيبار:

1. برشلونة، 19 نقطة من 9 مباريات.

2. ريال مدريد، 18 نقطة من 8 مباريات.

3. غرناطة، 17 نقطة من 9 مباريات.

4. أتلتيكو مدريد، 15 نقطة من 8 مباريات.

وفي وقت لاحق، يلعب أتلتيكو مدريد مع فالنسيا في قمة الجولة التاسعة، في حين يحل ريال مدريد ضيفًا على ريال مايوركا، وغدًا الأحد يلعب إشبيلية مع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع بلد الوليد، وفياريال مع إسبانيول، وريال بيتيس مع ريال سوسيداد.