نادي برشلونة يصعق إيبار ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مؤقتًا، من منافسه ريال مدريد، بعد فوزه بنتيجة 3/0 على مضيفه إيبار، في إطار منافسات الجولة التاسعة من المسابقة على الملعب البلدي إبوروا، اليوم السبت.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا 1/0 بتسجيل لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 13، بعدما تلقى تمريرة ذكية من مواطنه كليمونت لينغليت.

ووقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 58، بعد مناورة من غريزمان، ليضمن برشلونة النقاط الثلاث والصدارة.

ومرر ميسي الكرة إلى لويس سواريز الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، الذي تراجع إلى المركز الثاني، لكن يمكنه استعادة الصدارة حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم، في المقابل تجمد رصيد إيبار عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي آخر 11 مباراة بين الفريقين حقق برشلونة الفوز 10 مرات، في حين حكم التعادل النتيجة مرة واحدة، حيث انتهت بالتعادل 2/2.

ويملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة 16 هدفًا في مباريات برشلونة ضد إيبار، بينها 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز النادي الكتالوني 6/1 في سبتمبر 2017.

ويرحل برشلونة لمواجهة سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، علمًا أن مباراته مع ريال مدريد التي كانت مقررة يوم 26 أكتوبر تأجلت ولم يتم تحديد الموعد الجديد.