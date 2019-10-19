ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيل سواريز وغريزمان في مباراة برشلونة وإيبار (صورة)

افتتح المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل لناديه برشلونة في المباراة التي تجمعه مع إيبار، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، اليوم السبت.

ووقّع غريزمان هدفه في الدقيقة 13، مستغلًا تمريرة دقيقة من مواطنه المدافع كليمونت لينغليت في حين سجل لويس سواريز هدفًا لبرشلونة في الدقيقة 66.

ورفع سواريز رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين مقابل 4 أهداف لغريزمان في المركز الثالث على قائمة الهدافين، مع 7 لاعبين آخرين.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد قائمة الهدافين بتسجيله 6 أهداف، مع الإسباني لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس.

وانضم غريزمان، البالغ من العمر 27 عامًا إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي مقابل 120 مليون يورو.

وهذا الهدف الأول لغريزمان خارج ملعب كامب نو في جميع المسابقات، إذ سجل النجم الفرنسي أمام ريال بيتيس (هدفين)، وفياريال (هدف) في الدوري الإسباني وجميعها على ملعب برشلونة.

وكاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يسجل هدفًا مبكرًا للغاية أمام إيبار بعد مرور 22 ثانية فقط من صافرة البداية، بعد تمريرة من زميله الأوروغواياني لويس سواريز، إلا أن الحكم أوقف الهجمة بداعي وجود تسلل على ميسي، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت عدم دقة القرار.

قريب من آرسنال

وكشفت تقارير صحفية أن غريزمان كان على وشك الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي صيف العام 2017، لكن إدارة الغانرز فشلت في إتمام الصفقة بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

فترة سلبية

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن غريزمان يُعاني أسوأ سلسلة غياب عن التسجيل على المستوى الدولي، حيث لم ينجح في تسجيل أي هدف مع منتخب فرنسا في آخر 587 دقيقة، وكان هدفه الأخير 2 يونيو / حزيران الماضي في المباراة الودية أمام بوليفيا.

وبدأ غريزمان مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا العام 2014، وسجل 29 هدفًا خلال 74 مباراة بقميص الديوك.