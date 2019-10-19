أهداف مباراة برشلونة وإيبار.. 3/0 للنادي الكتالوني (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه برشلونة مع إيبار على الملعب البلدي إبوروا، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، السبت.

وجاء هدف غريزمان في الدقيقة 13، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة متقنة من مواطنه كليمونت لينغليت.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 58.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ويملك برشلونة 16 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد، والفوز يمنح النادي الكتالوني الصدارة، مقابل 9 نقاط لإيبار في المركز الرابع عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق برشلونة الفوز 9 مرات، في حين حكم التعادل النتيجة مرة واحدة وكان في آخر مباراة حيث انتهت بالتعادل 2/2.

ويملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة 15 هدفًا في مباريات برشلونة ضد إيبار، بينها 4 أهداف ”سوبر هاتريك“ في فوز النادي الكتالوني 6/1 في سبتمبر 2017.